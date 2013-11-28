Я теж чекав, ще коли по 4 грн. був)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:28
Re: Идеи: портфель
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:57
У брокеров Центра как грязи. Конечно шортить не дадут.
Свой Центр я продал к сожалению не весь )).
Буду поджидать его на 16...16,5 )).
А DOEN пробую покупать )).
p.s. интересно, у кого первого сдадут нервы влить CEEN ниже 19-ти? ))
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:53
Мечтательный бычок
А я не продавав, буду тримати далі.
На практиці - чим більше смикаюсь тим більше попадаю )))
І DOENом вже затарився
Додано: Сер 23 тра, 2018 15:54
Мечтательный бычок
а зачем шортить непредсказуемый укро папирус в аптренде? пытаться купить дешевле и вшортить, став топливом для роста, это разные вещи все же.
а в мишку поиграться можно и на срочке)
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:45
Re: Идеи: портфель
Додано: Сер 23 тра, 2018 16:54
Власник Української автомобільної корпорації (УкрАвто) Таріел Васадзе запустив процедуру примусового викупу акцій (сквіз-аут) у міноритаріїв.
Додано: Сер 23 тра, 2018 17:57
Філ
На смиде
по состоянию на 4 квартал 2017 у Васадзе 93.8927% акций
Сколько надо для сквиза? Докупил с рынка?
Кризис близко! (январь 2018)
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:08
Re: Идеи: портфель
Скорее вне рынка.
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