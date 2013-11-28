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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:17
komp написав:
Рахета прощай, забрал у рыжего деньги.
Аналогично.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 19:32
Філ написав:
запустив процедуру примусового викупу акцій (сквіз-аут) у міноритаріїв.
скільки їх ще буде?
коли закінчиться ця вакханалія
+50грн !
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Додано: Сер 23 тра, 2018 19:49
США по итогам 2017 года увеличили экспорт СПГ в 3,6 раза - до 19,7 млрд кубометров в год, следует из данных Минэнерго страны.
Добыча газа увеличилась на 5%, до рекордных 774 млрд кубов. Из суммарного прироста - 39 млрд кубометров - половина была продана за рубеж.
За счет роста поставок в Мексику и бума СПГ-экспорта из терминала Sabine Pass в Луизиане - первого в серии экспортных портов, которые строятся на американском побережье, - Штаты впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа: его поставки на мировой рынок на 0,4 млрд кубических футов в день превысили закупки за рубежом.
В 2018 году рост добычи газа ускорится более чем вдвое, прогнозирует Минэнерго: производство вырастет на 11%, до 901,1 млрд кубометров.
Экспорт СПГ будет увеличен втрое, благодаря запуску двух новых терминалов: в 2018 году США планируют продавать 31 млрд кубометров в год, в 2019-м - 60,59 млрд кубов.
В Украине опять падает..
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Andrew2
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