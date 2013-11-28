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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2050205120522053

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:17

  komp написав:Рахета прощай, забрал у рыжего деньги.

Аналогично.
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:32

Re: Идеи: портфель

  Філ написав:запустив процедуру примусового викупу акцій (сквіз-аут) у міноритаріїв.


скільки їх ще буде?
коли закінчиться ця вакханалія
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 19:49

США по итогам 2017 года увеличили экспорт СПГ в 3,6 раза - до 19,7 млрд кубометров в год, следует из данных Минэнерго страны.
Добыча газа увеличилась на 5%, до рекордных 774 млрд кубов. Из суммарного прироста - 39 млрд кубометров - половина была продана за рубеж.
За счет роста поставок в Мексику и бума СПГ-экспорта из терминала Sabine Pass в Луизиане - первого в серии экспортных портов, которые строятся на американском побережье, - Штаты впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа: его поставки на мировой рынок на 0,4 млрд кубических футов в день превысили закупки за рубежом.
В 2018 году рост добычи газа ускорится более чем вдвое, прогнозирует Минэнерго: производство вырастет на 11%, до 901,1 млрд кубометров.
Экспорт СПГ будет увеличен втрое, благодаря запуску двух новых терминалов: в 2018 году США планируют продавать 31 млрд кубометров в год, в 2019-м - 60,59 млрд кубов.


В Украине опять падает..
Andrew2
 
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