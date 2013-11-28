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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 23 тра, 2018 19:17
komp написав:
Рахета прощай, забрал у рыжего деньги.
Аналогично.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 19:32
Філ написав:
запустив процедуру примусового викупу акцій (сквіз-аут) у міноритаріїв.
скільки їх ще буде?
коли закінчиться ця вакханалія
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 23 тра, 2018 19:49
США по итогам 2017 года увеличили экспорт СПГ в 3,6 раза - до 19,7 млрд кубометров в год, следует из данных Минэнерго страны.
Добыча газа увеличилась на 5%, до рекордных 774 млрд кубов. Из суммарного прироста - 39 млрд кубометров - половина была продана за рубеж.
За счет роста поставок в Мексику и бума СПГ-экспорта из терминала Sabine Pass в Луизиане - первого в серии экспортных портов, которые строятся на американском побережье, - Штаты впервые за 60 лет стали чистым экспортером газа: его поставки на мировой рынок на 0,4 млрд кубических футов в день превысили закупки за рубежом.
В 2018 году рост добычи газа ускорится более чем вдвое, прогнозирует Минэнерго: производство вырастет на 11%, до 901,1 млрд кубометров.
Экспорт СПГ будет увеличен втрое, благодаря запуску двух новых терминалов: в 2018 году США планируют продавать 31 млрд кубометров в год, в 2019-м - 60,59 млрд кубов.
В Украине опять падает..
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Andrew2
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Додано: Сер 23 тра, 2018 21:58
Andrew2
Луизианский хаб отпускает 1000 кубов по 100 дол, доставка в Европу еще 20-30 дол. Кирдык Газпрому, у США маловато мощностей для экспорта. Пока...
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St/2
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Додано: Чет 24 тра, 2018 08:43
St/2 написав:Andrew2
Луизианский хаб отпускает 1000 кубов по 100 дол, доставка в Европу еще 20-30 дол. Кирдык Газпрому, у США маловато мощностей для экспорта. Пока...
Построят, уже строят. Китай и Япония уже контрактуют на десятилетия вперед газ. ГП придется хорошо двигаться по цене в Европе.
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Andrew2
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:16
Столкнулся с интересной коллизией....
При подаче "вимоги" в Аваль к ней надо приложить выписку о состоянии счета в ЦБ на дату подачи.
Но хранитель выдает выписку только на закрытый опердень - то есть на вчера (ну или сегодня после 6 вечера).
На вчера - брать выписку нет смысла. То есть нужно брать после 18-00.
Получается лично подать ее нельзя (так как в авале после 19-00 никого не будет), нужно в день получения выписки (после 18-00) вечером успеть на заскочить почту и отправить вимогу по почте....
Коллеги, у вас такая коллизия возникала? Как вы ее решали ?
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alextov
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:23
alextov
Продайте по 34+ рынку, или Вам принципиально 31,3 авалю?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:39
alextov написав:
нужно в день получения выписки (после 18-00) вечером успеть на заскочить почту и отправить вимогу по почте....
Коллеги, у вас такая коллизия возникала? Как вы ее решали ?
если Вы в Киеве, то на центральном (северном) ЖД вокзале, слева от входа, есть почтовое отделение, которое принимает корреспонденцию до 23:30 и ставит "сегодняшний" штамп.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 24 тра, 2018 10:49
Yuri_T написав: alextov написав:
нужно в день получения выписки (после 18-00) вечером успеть на заскочить почту и отправить вимогу по почте....
Коллеги, у вас такая коллизия возникала? Как вы ее решали ?
если Вы в Киеве, то на центральном (северном) ЖД вокзале, слева от входа, есть почтовое отделение, которое принимает корреспонденцию до 23:30 и ставит "сегодняшний" штамп.
Спасибо. Похоже придется так и сделать. Просто удивляет о чем думали наши законодатели прописывая такие нормы. Хотя, чему удивляться...
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alextov
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