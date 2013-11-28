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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:17
Re: Идеи: портфель
как складывается цена выкупа?
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:22
Забрал деньги по ракете, обслуживание приятно удивило, вся процедура от момента входа в отделение ПУМБа до момента выхода заняла 12 минут
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:43
Кто-то в курсе, что за цирк опять на срочке? котировок нет. дешевая кухня...
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:54
Додано: Чет 24 тра, 2018 11:59
X-Fresh
Там сумма маленькая
А вообще физики активно идет в ОВГЗ на сегодня уже остатки по гривне 1,118 млрд.грн
И 1,612 млрд.грн ( это гривневый эквивалент валютных ОВГЗ )
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 тра, 2018 13:39
Re: Идеи: портфель
От жеж вредні злі люди...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 24 тра, 2018 14:32
24 мая 2018 года Биржевой совет принял отставку Председателя правления "Украинской биржи" Олега Ткаченко.
"Я прожил с "Украинской биржей" существенную часть своей жизни, но пришло время двигаться дальше. Хочу пожелать коллективу, с которым мы вместе уже 10 лет, дальнейших успехов в скорейшей реализации всего задуманного. Уверен, что биржа останется одним из наиболее активных драйверов развития фондового рынка Украины", - прокомментировал свое решение г-н Ткаченко.
"Сложно переоценить вклад Олега Ткаченко в развитие биржи. Таких профессиональных и одновременно неравнодушных специалистов на нашем рынке немного. Мне было очень приятно работать с Олегом в одной команде и надеюсь, что Олег останется на фондовом рынке, и у нас еще будет возможность и повод сотрудничать", - комментирует событие Артемий Ершов, Председатель Биржевого совета "Украинской биржи".
Биржевой совет также принял решение с 1 июня 2018 года делегировать полномочия временно исполняющего обязанности Председателя правления Евгению Комиссарову, Первому заместителю Председателя Правления.
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:33
В центрике неслабые плиты на прием поставили. Пролив ниже 17 по ходу еще будет.
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