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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:17

Re: Идеи: портфель

как складывается цена выкупа?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:22

Забрал деньги по ракете, обслуживание приятно удивило, вся процедура от момента входа в отделение ПУМБа до момента выхода заняла 12 минут
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:43

Кто-то в курсе, что за цирк опять на срочке? котировок нет. дешевая кухня...
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:54

  zzzzzz написав:Забрал деньги по ракете, обслуживание приятно удивило, вся процедура от момента входа в отделение ПУМБа до момента выхода заняла 12 минут


будете возвращать деньги на УБ? если да, то куда вкладывать?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 11:59

X-Fresh
Там сумма маленькая

А вообще физики активно идет в ОВГЗ на сегодня уже остатки по гривне 1,118 млрд.грн

И 1,612 млрд.грн ( это гривневый эквивалент валютных ОВГЗ )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:31

Ставку залишили 17%.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:39

Re: Идеи: портфель

От жеж вредні злі люди...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:32

24 мая 2018 года Биржевой совет принял отставку Председателя правления "Украинской биржи" Олега Ткаченко.

"Я прожил с "Украинской биржей" существенную часть своей жизни, но пришло время двигаться дальше. Хочу пожелать коллективу, с которым мы вместе уже 10 лет, дальнейших успехов в скорейшей реализации всего задуманного. Уверен, что биржа останется одним из наиболее активных драйверов развития фондового рынка Украины", - прокомментировал свое решение г-н Ткаченко.

"Сложно переоценить вклад Олега Ткаченко в развитие биржи. Таких профессиональных и одновременно неравнодушных специалистов на нашем рынке немного. Мне было очень приятно работать с Олегом в одной команде и надеюсь, что Олег останется на фондовом рынке, и у нас еще будет возможность и повод сотрудничать", - комментирует событие Артемий Ершов, Председатель Биржевого совета "Украинской биржи".

Биржевой совет также принял решение с 1 июня 2018 года делегировать полномочия временно исполняющего обязанности Председателя правления Евгению Комиссарову, Первому заместителю Председателя Правления.
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:32

Сегодня поливалочка )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:33

В центрике неслабые плиты на прием поставили. Пролив ниже 17 по ходу еще будет.
Andrew2
 
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