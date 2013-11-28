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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:35

ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" включена в обновленный список юридических лиц, к которым применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства в четверг, в случае "Московской биржи" санкционный режим, помимо блокировки активов, ограничения торговых операций, предполагает также запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Помпео пообещал еще больше санкций против России

Помимо этого, среди введенных ограничений для Московской биржи – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использование телекоммуникационных сетей общего пользования.

Санкции введены сроком на три года.

"Московская биржа" ранее владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах – ПФТС и "Украинская биржа", а программное обеспечение (ПО) "МосБиржи" выступало основой для ПО украинских площадок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство "Русала" ушло в отставку из-за санкций

"Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины – высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от "МосБиржи" Источник: https://censor.net.ua/n3067907

Интересно, а закрутить трубу Газпрому слабо или очко играет....?
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:40

Санкции СНБО повлияют на работу «Украинской биржи»
Четверг, 24 мая 2018 14:53 Автор Финансовый клуб
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против программных продуктов «Московской биржи ММВБ-РТС».


Об этом говорится в указе президента №126/2018 от 14 мая.

Санкции введены против ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» сроком на три года.

Ее активы в Украины заблокированы, торговые операции - ограничены, запрещено выводить капитал из Украины и остановлено выполнение экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, запрещена передача технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Вводятся санкции в виде запрета украинским субъектам хозяйствования использования в своей деятельности электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts).

«Украинская биржа» использует терминал для торговли фьючерсами и опционами Plaza2, которая указана в перечне ПО, принадлежащего Московской бирже.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:52

О, а что за пляски на УБ? :roll:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:53

Re: Идеи: портфель

дают притарить по дисконту . А то вроде у нас одна биржа Ъ
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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