Согласно документу, обнародованному на сайте главы государства в четверг, в случае "Московской биржи" санкционный режим, помимо блокировки активов, ограничения торговых операций, предполагает также запрет передачи технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет украинским компаниям использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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Помимо этого, среди введенных ограничений для Московской биржи – ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, использование телекоммуникационных сетей общего пользования.
Санкции введены сроком на три года.
"Московская биржа" ранее владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских фондовых биржах – ПФТС и "Украинская биржа", а программное обеспечение (ПО) "МосБиржи" выступало основой для ПО украинских площадок.
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"Московская биржа" в 2016 году вышла из капитала украинских бирж, однако представители регулятора – Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины – высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от "МосБиржи" Источник:
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