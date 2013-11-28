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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:30

///
Востаннє редагувалось vvv5 в Чет 24 тра, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
vvv5
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:32

Re: Идеи: портфель

щас Ъ Половинкин залетит на белом ишаке )
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:34

ChuLock

:lol: :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:40

ChuLock
имеет право.
так долго ждать...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:43

Ткаченко сегодня уходит в отставку, может это ему выходной пособие на фьюче оформляют)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:44

  ChuLock написав:щас Ъ Половинкин залетит на белом ишаке )


А чё залетать то? Тут вроде бы аналитиков нет. Тут игра на свои. Сидим да смотрим. Может 31.3 и не такая уж плохая цена будет даже без дивиди. Поживём увидим. Сдавай (с)
Кстати и курс - радует. Пока.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:48

завтра что, Quik работать перестанет?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:48

Електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони 2 травня.

Про це йдеться в указі глави держави №126/2018 від 2 травня, опублікованому на сайті президента.

Зазначається, що під санкції потрапляє не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в РФ, але й британська WebMoney Europe Ltd, а також українська WebMoney.ua.

Санкціями передбачається блокування активів компанії, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або призупинення ліцензій та інших дозволів, а також блокування провайдерами доступу до сайтів компанії та її субдоменів.
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:48

  zzzzzz написав:Ткаченко сегодня уходит в отставку, может это ему выходной пособие на фьюче оформляют)))

На пенсию отступные сливает :mrgreen:
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:50

Вот прям сейчас красивая цифра индекса: 1666,66
:)
Dimar
 
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