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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:30
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Востаннє редагувалось vvv5
в Чет 24 тра, 2018 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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vvv5
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:32
щас Ъ Половинкин залетит на белом ишаке )
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:34
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:40
ChuLock
имеет право.
так долго ждать...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:43
Ткаченко сегодня уходит в отставку, может это ему выходной пособие на фьюче оформляют)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:44
ChuLock написав:
щас Ъ Половинкин залетит на белом ишаке )
А чё залетать то? Тут вроде бы аналитиков нет. Тут игра на свои. Сидим да смотрим. Может 31.3 и не такая уж плохая цена будет даже без дивиди. Поживём увидим. Сдавай (с)
Кстати и курс - радует. Пока.
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lrs7719
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:48
завтра что, Quik работать перестанет?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:48
Електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони 2 травня.
Про це йдеться в указі глави держави №126/2018 від 2 травня, опублікованому на сайті президента.
Зазначається, що під санкції потрапляє не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в РФ, але й британська WebMoney Europe Ltd, а також українська WebMoney.ua.
Санкціями передбачається блокування активів компанії, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або призупинення ліцензій та інших дозволів, а також блокування провайдерами доступу до сайтів компанії та її субдоменів.
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:48
zzzzzz написав:
Ткаченко сегодня уходит в отставку, может это ему выходной пособие на фьюче оформляют)))
На пенсию отступные сливает
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Andrew2
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Додано: Чет 24 тра, 2018 15:50
Вот прям сейчас красивая цифра индекса: 1666,66
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Dimar
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