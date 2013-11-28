Сотона кроется
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:53
Re: Идеи: портфель
лохов стригут
И это пройдёт ©
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:58
ось так :(
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:03
Кто там грозился центр по 16 покупать все докупились ?)
А вообще хорошо так повеселились )))
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:08
Ну что? Завтра уб не работает. Будем торговать на форуме.
Куплю аваль по 15 коп. Пишите в личку
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:09
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:13
zzzzzz
Нет, по 17-17,5 докупились. Всем щедрым - спасибо!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:14
Коротко про инвестклимат...
Сегодня общался с Executive director of securities division of Goldman Sachs.
Так невзначай спросил, что он думает про Украину в плане долгового и фондового рынка, экономики и сотрудничества с МВФ...
Улыбнулся в ответ, сказал фу-фу, а потом добавил - "к сожалению ребята - вы все просрали"...
Как-то так
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:25
Re: Идеи: портфель
"Не верю" (с)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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