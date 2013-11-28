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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2055205620572058>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:51

  Yuri_T написав:завтра что, Quik работать перестанет?


Сотона кроется


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Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:53

Re: Идеи: портфель

лохов стригут
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:58

  Yuri_T написав:завтра что, Quik работать перестанет?


про КВІК мови не було
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:03

Кто там грозился центр по 16 покупать все докупились ?)
А вообще хорошо так повеселились )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:08

Ну что? Завтра уб не работает. Будем торговать на форуме.
Куплю аваль по 15 коп. Пишите в личку
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:09

  zzzzzz написав:Кто там грозился центр по 16 покупать все докупились ?)
А вообще хорошо так повеселились )))

По 16 там капли были. 16.5+ проходили сделки.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:13

zzzzzz
Нет, по 17-17,5 докупились. Всем щедрым - спасибо!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:14

Коротко про инвестклимат...
Сегодня общался с Executive director of securities division of Goldman Sachs.
Так невзначай спросил, что он думает про Украину в плане долгового и фондового рынка, экономики и сотрудничества с МВФ...
Улыбнулся в ответ, сказал фу-фу, а потом добавил - "к сожалению ребята - вы все просрали"...
Как-то так
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:24

  X-Fresh написав:Ну что? Завтра уб не работает.



откуда инфо?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:25

Re: Идеи: портфель

  Аспирант1 написав:Улыбнулся в ответ, сказал фу-фу, а потом добавил - "к сожалению ребята - вы все просрали"...

"Не верю" (с)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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  #<1 ... 2055205620572058>
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