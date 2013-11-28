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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 тра, 2018 16:25
Investor_33
ха могу визитку показать
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Аспирант1
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:30
Аспирант1 написав:
Коротко про инвестклимат...
Сегодня общался с Executive director of securities division of Goldman Sachs.
Так невзначай спросил, что он думает про Украину в плане долгового и фондового рынка, экономики и сотрудничества с МВФ...
Улыбнулся в ответ, сказал фу-фу, а потом добавил - "к сожалению ребята - вы все просрали"...
Как-то так
Похоже он слабоумный
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X-Fresh
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:33
X-Fresh поверь...люди которые крутят сотнями миллиардов долларов знают о чем говорят....еще добавил, что мы не интересны в плане ликвидности(рынок гос долга)....
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Аспирант1
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:41
Аспирант1 написав:X-Fresh
поверь...люди которые крутят сотнями миллиардов долларов знают о чем говорят....еще добавил, что мы не интересны в плане ликвидности(рынок гос долга)....
я тебя прошу, не приувеличивай
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X-Fresh
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42
Investor_33 написав: Аспирант1 написав:
Улыбнулся в ответ, сказал фу-фу, а потом добавил - "к сожалению ребята - вы все просрали"...
"Не верю" (с)
Не всё
?
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lrs7719
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:49
lrs7719 написав:
Не всё ?
Что Вы говорили там СДСки нам говорят? А динамика ВВП? А динамика ЧП по компаниям? ))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51
І шо це було? Ну ви даєте, нема права ні на день відлучатися.
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Філ
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