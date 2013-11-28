Аспирант1 написав:Коротко про инвестклимат... Сегодня общался с Executive director of securities division of Goldman Sachs. Так невзначай спросил, что он думает про Украину в плане долгового и фондового рынка, экономики и сотрудничества с МВФ... Улыбнулся в ответ, сказал фу-фу, а потом добавил - "к сожалению ребята - вы все просрали"... Как-то так
Что Вы говорили там СДСки нам говорят? А динамика ВВП? А динамика ЧП по компаниям? ))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33Динамика ВВП - вы смеетесь?) На фоне такой благоприятной мировой коньюнктуры, после такого падения ВВП как было после революции, показывать - то, что мы показываем, это ведь даже не смешно))) Сколько Украина и под какие проценты на вшешнем рынке привлекла денег по бондам без гарантий США - вот вам реальный ответ на всю нашу экономику.
Аспирант1 написав:Investor_33Динамика ВВП - вы смеетесь?) На фоне такой благоприятной мировой коньюнктуры, после такого падения ВВП как было после революции, показывать - то, что мы показываем, это ведь даже не смешно)))
Тут плюсую. В Румынии некоторые кварталы под 10% рост, в Польше и Беларуси +5. Вообще 5% для развивающихся стран - это бенчмарк. У нас эти несчастные 2.5% это исключительно эффект роста цент на сырье и некоторая детенизация.
Что Вы говорили там СДСки нам говорят? А динамика ВВП? А динамика ЧП по компаниям? ))))
за сдс не скажу - рынка толком нет. А вот сибондовский индекс - http://ua.cbonds.info/ как корпоратив так и суверен показывает хорошую динамику. Это да. Значит на ОВДП спрос хороший. Что за ВВП и ЧП компаний - то такое. Главный драйв там потребление, не инвестиции, в первую очередь капитальные...