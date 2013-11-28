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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:25

Investor_33 ха могу визитку показать :wink:
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:30

  Аспирант1 написав:Коротко про инвестклимат...
Сегодня общался с Executive director of securities division of Goldman Sachs.
Так невзначай спросил, что он думает про Украину в плане долгового и фондового рынка, экономики и сотрудничества с МВФ...
Улыбнулся в ответ, сказал фу-фу, а потом добавил - "к сожалению ребята - вы все просрали"...
Как-то так

Похоже он слабоумный
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:33

X-Fresh поверь...люди которые крутят сотнями миллиардов долларов знают о чем говорят....еще добавил, что мы не интересны в плане ликвидности(рынок гос долга)....
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:41

  Аспирант1 написав:X-Fresh поверь...люди которые крутят сотнями миллиардов долларов знают о чем говорят....еще добавил, что мы не интересны в плане ликвидности(рынок гос долга)....

я тебя прошу, не приувеличивай :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:42

  Investor_33 написав:
  Аспирант1 написав:Улыбнулся в ответ, сказал фу-фу, а потом добавил - "к сожалению ребята - вы все просрали"...

"Не верю" (с)


Не всё :D ?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:49

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Не всё ?

Что Вы говорили там СДСки нам говорят? А динамика ВВП? А динамика ЧП по компаниям? ))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 16:51

І шо це було? Ну ви даєте, нема права ні на день відлучатися.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:07

Investor_33Динамика ВВП - вы смеетесь?) На фоне такой благоприятной мировой коньюнктуры, после такого падения ВВП как было после революции, показывать - то, что мы показываем, это ведь даже не смешно)))
Сколько Украина и под какие проценты на вшешнем рынке привлекла денег по бондам без гарантий США - вот вам реальный ответ на всю нашу экономику.
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:13

  Аспирант1 написав:Investor_33Динамика ВВП - вы смеетесь?) На фоне такой благоприятной мировой коньюнктуры, после такого падения ВВП как было после революции, показывать - то, что мы показываем, это ведь даже не смешно)))

Тут плюсую. В Румынии некоторые кварталы под 10% рост, в Польше и Беларуси +5. Вообще 5% для развивающихся стран - это бенчмарк. У нас эти несчастные 2.5% это исключительно эффект роста цент на сырье и некоторая детенизация.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 17:48

  Investor_33 написав:
  lrs7719 написав:Не всё ?

Что Вы говорили там СДСки нам говорят? А динамика ВВП? А динамика ЧП по компаниям? ))))


за сдс не скажу - рынка толком нет. А вот сибондовский индекс - http://ua.cbonds.info/
как корпоратив так и суверен показывает хорошую динамику. Это да. Значит на ОВДП спрос хороший. Что за ВВП и ЧП компаний - то такое. Главный драйв там потребление, не инвестиции, в первую очередь капитальные...
lrs7719
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