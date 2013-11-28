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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2056205720582059 В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую: Идеи: портфель 2.9 5 54 1. Завести обратно на биржу средства в размере 100% 31% 17 2. Завести обратно на биржу средства в размере 50% 9% 5 3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар 22% 12 4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне 17% 9 5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое 20% 11 Всього голосів : 54 Додано: Чет 24 тра, 2018 17:51

Это карта инвест привлекательности стран мира Голдманов, включая критерий ликвидности....

Думаю все имеют знания географии, чтоб понять с кем нас сравнивают

uploads Думал постить или нет...но все же сделаю...Это карта инвест привлекательности стран мира Голдманов, включая критерий ликвидности....Думаю все имеют знания географии, чтоб понять с кем нас сравнивают Аспирант1 Повідомлень: 3477 З нами з: 11.06.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 тра, 2018 18:04 По ситуации с санкциями против Московской биржи

Биржевой совет Украинской биржи проводит консультации, в том числе с НКЦБФР, для принятия решения, которое бы минимизировало негативные последствия для участников торгов, их клиентов и инвестиционного климата страны в целом.

До принятия окончательного решения планы по запуску новых фьючерсных контрактов откладываются.

В начале 2018 года Украинская биржа инициировала и планово реализует внутренний проект по замене ПО.

www.ux.ua/a9186/?nt=101 Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 27202 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2644 раз. Подякували: 3812 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 24 тра, 2018 18:18



Решение суда, которым утверждено мировое соглашение, вступило в силу 16 мая.



"Мировое соглашение заключено нами во исполнение решения нашего акционера – НАК "Нафтогаз Украины" от 5 мая 2018 года", – отметил Пасишник.



Согласно решению суда, "НПК-Галичина" обязано вернуть госкомпании все 43,71 тыс. тонн нефти, находящихся с апреля 2015 года в резервуарах Дрогобычского НПЗ. По факту получения этой нефти, "Укртранснафта" оплатит стоимость ее хранения.



Как и в случае с Кременчугским НПЗ "Укртатнафты", изначально требуемая "Приватом" ставка за хранение была снижена почти в 3 раза – с 9,6 грн за тонну в сутки до 3,08 грн/т сутки (с НДС). Следовательно, и общий размер компенсации снижен с 175,75 млн грн до 56,61 млн грн.



Также "Укртранснафте" удалось добиться зачисления в эту сумму старых долгов "НПК-Галичина" перед компанией по нескольким судебным решениям на общую сумму 8,3 млн грн.



Таким образом после зачисления всех встречных требований, согласно мировому соглашению, окончательный размер обязательств "Укртранснафты" перед "НПК-Галичина" снижен до 48 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3067944

Суд утвердил мировое соглашение ПАО "Укртранснафта" и "НПК-Галичина" по трехлетнему спору относительно сроков возврата и стоимости хранения 43,7 тыс. тонн технологической нефти, вытесненной из магистральных трубопроводов бывшим менеджментом госкомпании во главе со скрывающимся от правоохранителей Александром Лазорко.Решение суда, которым утверждено мировое соглашение, вступило в силу 16 мая."Мировое соглашение заключено нами во исполнение решения нашего акционера – НАК "Нафтогаз Украины" от 5 мая 2018 года", – отметил Пасишник.Согласно решению суда, "НПК-Галичина" обязано вернуть госкомпании все 43,71 тыс. тонн нефти, находящихся с апреля 2015 года в резервуарах Дрогобычского НПЗ. По факту получения этой нефти, "Укртранснафта" оплатит стоимость ее хранения.Как и в случае с Кременчугским НПЗ "Укртатнафты", изначально требуемая "Приватом" ставка за хранение была снижена почти в 3 раза – с 9,6 грн за тонну в сутки до 3,08 грн/т сутки (с НДС). Следовательно, и общий размер компенсации снижен с 175,75 млн грн до 56,61 млн грн.Также "Укртранснафте" удалось добиться зачисления в эту сумму старых долгов "НПК-Галичина" перед компанией по нескольким судебным решениям на общую сумму 8,3 млн грн.Таким образом после зачисления всех встречных требований, согласно мировому соглашению, окончательный размер обязательств "Укртранснафты" перед "НПК-Галичина" снижен до 48 млн грн. Источник:



Как сообщал enkorr, 25 января 2018 г. «Укртранснафта» заключила мировое соглашение по технологической нефти с ПАО «Укртатнафта» .



Оно предусматривало, что стоимость хранения нефти снижается с требуемых заводом с 9,6 грн/т в сутки до 3,08 грн/т в сутки и, следовательно, размера компенсации за ее хранение с 2,198 млрд грн до 712,6 млн грн. При этом за счет взаимозачета встречных требований по старым долгам, обязательства «Укртранснафты» составляю 519 млн грн.



чего это Беня на мировые пошел ? ))) чего это Беня на мировые пошел ? ))) Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 27202 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2644 раз. Подякували: 3812 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2056205720582059 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 70826

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