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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2057205820592060>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:04

По ситуации с санкциями против Московской биржи
Биржевой совет Украинской биржи проводит консультации, в том числе с НКЦБФР, для принятия решения, которое бы минимизировало негативные последствия для участников торгов, их клиентов и инвестиционного климата страны в целом.
До принятия окончательного решения планы по запуску новых фьючерсных контрактов откладываются.
В начале 2018 года Украинская биржа инициировала и планово реализует внутренний проект по замене ПО.

www.ux.ua/a9186/?nt=101
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:18

Суд утвердил мировое соглашение ПАО "Укртранснафта" и "НПК-Галичина" по трехлетнему спору относительно сроков возврата и стоимости хранения 43,7 тыс. тонн технологической нефти, вытесненной из магистральных трубопроводов бывшим менеджментом госкомпании во главе со скрывающимся от правоохранителей Александром Лазорко.

Решение суда, которым утверждено мировое соглашение, вступило в силу 16 мая.

"Мировое соглашение заключено нами во исполнение решения нашего акционера – НАК "Нафтогаз Украины" от 5 мая 2018 года", – отметил Пасишник.

Согласно решению суда, "НПК-Галичина" обязано вернуть госкомпании все 43,71 тыс. тонн нефти, находящихся с апреля 2015 года в резервуарах Дрогобычского НПЗ. По факту получения этой нефти, "Укртранснафта" оплатит стоимость ее хранения.

Как и в случае с Кременчугским НПЗ "Укртатнафты", изначально требуемая "Приватом" ставка за хранение была снижена почти в 3 раза – с 9,6 грн за тонну в сутки до 3,08 грн/т сутки (с НДС). Следовательно, и общий размер компенсации снижен с 175,75 млн грн до 56,61 млн грн.

Также "Укртранснафте" удалось добиться зачисления в эту сумму старых долгов "НПК-Галичина" перед компанией по нескольким судебным решениям на общую сумму 8,3 млн грн.

Таким образом после зачисления всех встречных требований, согласно мировому соглашению, окончательный размер обязательств "Укртранснафты" перед "НПК-Галичина" снижен до 48 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3067944


Как сообщал enkorr, 25 января 2018 г. «Укртранснафта» заключила мировое соглашение по технологической нефти с ПАО «Укртатнафта» .

Оно предусматривало, что стоимость хранения нефти снижается с требуемых заводом с 9,6 грн/т в сутки до 3,08 грн/т в сутки и, следовательно, размера компенсации за ее хранение с 2,198 млрд грн до 712,6 млн грн. При этом за счет взаимозачета встречных требований по старым долгам, обязательства «Укртранснафты» составляю 519 млн грн.


чего это Беня на мировые пошел ? )))
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:15

  Аспирант1 написав:Думал постить или нет...но все же сделаю...
Это карта инвест привлекательности стран мира Голдманов, включая критерий ликвидности....
Думаю все имеют знания географии, чтоб понять с кем нас сравнивают
Зображення uploads

судя по картинке со швецией и норвегией.Очень неплохо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:20

reestr
Но хуже Колумбии и половины Африки
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 20:44

St/2
Привет. Сегодня твой день )))) Давай кошмарь ))))))
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 21:42

reestr
Что там брокеры говорят, КВИКи будут работать ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:02

Сумно не від падіння ринку, а від усвідомлення того, що санкції введені проти російської біржі і їхніх же торгових систем, а обвал на українській.
Причиною падіння явно є санкції.
Зовсім непорадував Ткаченко. Схоже, що злякався великої залежності УБ від російських програмних продуктів і вирішив встигнути красиво піти, на вершині індекса. Так би мовити "умив руки", а після мене хоч трава не рости і, мовляв, "без мене нічого хорошого не буде".
Можливо і щось зовсім інше, де він виглядатиме як позитивний герой, але пов'язаність в часі його відходу із санкціями явно не випадкові. Також треба визнати, що за останні роки з'явилось багато нових інструментів на ф'ючерсному ринку.
Найкраще сьогодні виглядав MSICH :?
Що б на УБ не було далі - впевнений: переживемо, міцнішими станемо !
Востаннє редагувалось Serhij в Чет 24 тра, 2018 22:32, всього редагувалось 4 разів.
Serhij
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:28

Serhij
ну работают же как-то во всем пире без ПО из рашки
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:33

  zzzzzz написав:Serhij
ну работают же как-то во всем пире без ПО из рашки

Плюсую, і думаю наступне.
Якщо квік попадає під санкції, то логічним було би його використання і надалі, як уже купленого продукту, але уже без оновлень, а з часом - переходу на інші програми. Але як там реаально з правами на квік у державі з поголовно піратським програмним забезпеченням - не знаю.
Serhij
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:37

Serhij

У меня более шкурный вопрос) На каком ПО работает ПФТС , вот если ПФТС встанет с рынком ОВГЗ вот тогда мало не покажется :mrgreen: :mrgreen:
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zzzzzz
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