По ситуации с санкциями против Московской биржи Биржевой совет Украинской биржи проводит консультации, в том числе с НКЦБФР, для принятия решения, которое бы минимизировало негативные последствия для участников торгов, их клиентов и инвестиционного климата страны в целом. До принятия окончательного решения планы по запуску новых фьючерсных контрактов откладываются. В начале 2018 года Украинская биржа инициировала и планово реализует внутренний проект по замене ПО.
Суд утвердил мировое соглашение ПАО "Укртранснафта" и "НПК-Галичина" по трехлетнему спору относительно сроков возврата и стоимости хранения 43,7 тыс. тонн технологической нефти, вытесненной из магистральных трубопроводов бывшим менеджментом госкомпании во главе со скрывающимся от правоохранителей Александром Лазорко.
Решение суда, которым утверждено мировое соглашение, вступило в силу 16 мая.
"Мировое соглашение заключено нами во исполнение решения нашего акционера – НАК "Нафтогаз Украины" от 5 мая 2018 года", – отметил Пасишник.
Согласно решению суда, "НПК-Галичина" обязано вернуть госкомпании все 43,71 тыс. тонн нефти, находящихся с апреля 2015 года в резервуарах Дрогобычского НПЗ. По факту получения этой нефти, "Укртранснафта" оплатит стоимость ее хранения.
Как и в случае с Кременчугским НПЗ "Укртатнафты", изначально требуемая "Приватом" ставка за хранение была снижена почти в 3 раза – с 9,6 грн за тонну в сутки до 3,08 грн/т сутки (с НДС). Следовательно, и общий размер компенсации снижен с 175,75 млн грн до 56,61 млн грн.
Также "Укртранснафте" удалось добиться зачисления в эту сумму старых долгов "НПК-Галичина" перед компанией по нескольким судебным решениям на общую сумму 8,3 млн грн.
Таким образом после зачисления всех встречных требований, согласно мировому соглашению, окончательный размер обязательств "Укртранснафты" перед "НПК-Галичина" снижен до 48 млн грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3067944
Как сообщал enkorr, 25 января 2018 г. «Укртранснафта» заключила мировое соглашение по технологической нефти с ПАО «Укртатнафта» .
Оно предусматривало, что стоимость хранения нефти снижается с требуемых заводом с 9,6 грн/т в сутки до 3,08 грн/т в сутки и, следовательно, размера компенсации за ее хранение с 2,198 млрд грн до 712,6 млн грн. При этом за счет взаимозачета встречных требований по старым долгам, обязательства «Укртранснафты» составляю 519 млн грн.
Аспирант1 написав:Думал постить или нет...но все же сделаю... Это карта инвест привлекательности стран мира Голдманов, включая критерий ликвидности.... Думаю все имеют знания географии, чтоб понять с кем нас сравнивают uploads
судя по картинке со швецией и норвегией.Очень неплохо
Сумно не від падіння ринку, а від усвідомлення того, що санкції введені проти російської біржі і їхніх же торгових систем, а обвал на українській. Причиною падіння явно є санкції. Зовсім непорадував Ткаченко. Схоже, що злякався великої залежності УБ від російських програмних продуктів і вирішив встигнути красиво піти, на вершині індекса. Так би мовити "умив руки", а після мене хоч трава не рости і, мовляв, "без мене нічого хорошого не буде". Можливо і щось зовсім інше, де він виглядатиме як позитивний герой, але пов'язаність в часі його відходу із санкціями явно не випадкові. Також треба визнати, що за останні роки з'явилось багато нових інструментів на ф'ючерсному ринку. Найкраще сьогодні виглядав MSICH Що б на УБ не було далі - впевнений: переживемо, міцнішими станемо !
Востаннє редагувалось Serhij в Чет 24 тра, 2018 22:32, всього редагувалось 4 разів.
zzzzzz написав:Serhij ну работают же как-то во всем пире без ПО из рашки
Плюсую, і думаю наступне. Якщо квік попадає під санкції, то логічним було би його використання і надалі, як уже купленого продукту, але уже без оновлень, а з часом - переходу на інші програми. Але як там реаально з правами на квік у державі з поголовно піратським програмним забезпеченням - не знаю.