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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2057205820592060

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:42

Я не програмист , но пытаюсь понять на ПЛАЗЕ работает срочка как я понял.

http://www.ux.ua/ru/newslist.aspx?ncat=108


По моему Плазы стоят у брокеров и это брокерам придется ПО менять не понятно на какое.
Наши КВИКи перестанут работать без брокеров, пока они у себя все не отладят.
Простой может на неделю или больше затянуться. ИМХО.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 22:53

  zzzzzz написав:reestr
Что там брокеры говорят, КВИКи будут работать ?


У некоторых брокеров уже давно софт украинских разработчиков, SL TRADE называется.

P.S. Не ведитесь, все разрешится ;)
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:02

ПАТ «Московська біржа ММВБ-РТС»
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»):

1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном
2) обмеження торговельних операцій
3) запобігання виведенню капіталів за межі України
4) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж
загального користування
6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт
і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави
державної форми власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у власності
іноземної держави, а також державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів,
робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом
7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в
Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави
8.) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності
9) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом (заборона
українським суб’єктам господарювання використання у
своїй діяльності електронних торговельних систем «ПО
Plaza» та «ПО Forts»)
Serhij
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Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 23:17

  zzzzzz Чет 24 тра, 2018 14:32 написав:Сегодня поливалочка )))

От Вам і мінлотчик, в 14:32 продав - і ринок обвалив :wink:
Serhij
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Повідомлень: 913
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