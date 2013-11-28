По моему Плазы стоят у брокеров и это брокерам придется ПО менять не понятно на какое.
Наши КВИКи перестанут работать без брокеров, пока они у себя все не отладят.
Простой может на неделю или больше затянуться. ИМХО.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:42
Я не програмист , но пытаюсь понять на ПЛАЗЕ работает срочка как я понял.
По моему Плазы стоят у брокеров и это брокерам придется ПО менять не понятно на какое.
Наши КВИКи перестанут работать без брокеров, пока они у себя все не отладят.
Простой может на неделю или больше затянуться. ИМХО.
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:53
Додано: Чет 24 тра, 2018 23:02
ПАТ «Московська біржа ММВБ-РТС»
Вид обмежувального заходу
(відповідно до Закону України «Про санкції»):
1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном
2) обмеження торговельних операцій
3) запобігання виведенню капіталів за межі України
4) зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань
5) обмеження або припинення надання телекомунікаційних
послуг і використання телекомунікаційних мереж
загального користування
6) заборона здійснення державних закупівель товарів, робіт
і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави
державної форми власності та юридичних осіб, частка
статутного капіталу яких знаходиться у власності
іноземної держави, а також державних закупівель у інших
суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів,
робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої
застосовано санкції згідно з цим Законом
7) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в
Україну з іноземної держави чи вивезення з України
валютних цінностей та обмеження видачі готівки за
платіжними картками, емітованими резидентами іноземної
держави
8.) заборона передання технологій, прав на об’єкти права
інтелектуальної власності
9) інші санкції, що відповідають принципам їх
застосування, встановленим Законом (заборона
українським суб’єктам господарювання використання у
своїй діяльності електронних торговельних систем «ПО
Plaza» та «ПО Forts»)
Додано: Чет 24 тра, 2018 23:17
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