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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2058205920602061

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:10

На фьюче еще 80 открытых позиций закрыли сегодня и вчера около 70
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:13

zzzzzz
И что это означает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:17

Investor_33 как я понимаю, все кроют, по требованию брокеров (закрыть все до 12-00),маржинальные позиции. Так что сегодня последний день распродаж.
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:17

  Investor_33 написав:zzzzzz
И что это означает?



что уб закрывают
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:21

  X-Fresh написав:
  Investor_33 написав:zzzzzz
И что это означает?



что уб закрывают

АААА, тогда понятно...
а я то думал что понабирались шортов в надежне на отсечки в сеен и аваль(аваль похоже не пошел на поводу у спекулянтов) а теперь хоть как то выходят ... :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:24

  Serhiy_Y написав:Investor_33 как я понимаю, все кроют, по требованию брокеров (закрыть все до 12-00),маржинальные позиции. Так что сегодня последний день распродаж.


Кто вам такое сказал ?
У меня есть позиция на срочке по доллар/гривна
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:27

zzzzzz Сайт Драгона
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:30

  zzzzzz написав:
  Serhiy_Y написав:Investor_33 как я понимаю, все кроют, по требованию брокеров (закрыть все до 12-00),маржинальные позиции. Так что сегодня последний день распродаж.


Кто вам такое сказал ?
У меня есть позиция на срочке по доллар/гривна

принудительно закроют. готовьтесь
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:38

Re: Идеи: портфель

видимо будут новые банкротства у брокеров.
Не могут закрыть РЕПО.
X-Fresh
 
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