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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:10
На фьюче еще 80 открытых позиций закрыли сегодня и вчера около 70
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:13
zzzzzz
И что это означает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:17
Investor_33 как я понимаю, все кроют, по требованию брокеров (закрыть все до 12-00),маржинальные позиции. Так что сегодня последний день распродаж.
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Serhiy_Y
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:17
Investor_33 написав:zzzzzz
И что это означает?
что уб закрывают
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X-Fresh
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:21
X-Fresh написав: Investor_33 написав:zzzzzz
И что это означает?
что уб закрывают
АААА, тогда понятно...
а я то думал что понабирались шортов в надежне на отсечки в сеен и аваль(аваль похоже не пошел на поводу у спекулянтов) а теперь хоть как то выходят ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:24
Serhiy_Y написав:Investor_33
как я понимаю, все кроют, по требованию брокеров (закрыть все до 12-00),маржинальные позиции. Так что сегодня последний день распродаж.
Кто вам такое сказал ?
У меня есть позиция на срочке по доллар/гривна
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:27
zzzzzz Сайт Драгона
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Serhiy_Y
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:30
zzzzzz написав: Serhiy_Y написав:Investor_33
как я понимаю, все кроют, по требованию брокеров (закрыть все до 12-00),маржинальные позиции. Так что сегодня последний день распродаж.
Кто вам такое сказал ?
У меня есть позиция на срочке по доллар/гривна
принудительно закроют. готовьтесь
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X-Fresh
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:38
видимо будут новые банкротства у брокеров.
Не могут закрыть РЕПО.
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X-Fresh
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