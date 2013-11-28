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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 20602061206220632064>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:47

  X-Fresh написав:видимо будут новые банкротства у брокеров.
Не могут закрыть РЕПО.


Видимо не видимо. Банкротства будут у клиентов, а брокера будут в наваре
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:49

  Serhiy_Y написав:zzzzzz Сайт Драгона


ссылку можна? Не нашёл.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:49

zzzzzz Представил на минутку такого рода сообщения о закрытие торгов и запрет на операции на NYSE))) Вот бы увидить такое событие))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:49

Re: Идеи: портфель

йопта, не смешите - какие Ъ банкротства ? скоро все специалисты по банкротству пойдут на каникулы
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:54

  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:видимо будут новые банкротства у брокеров.
Не могут закрыть РЕПО.


Видимо не видимо. Банкротства будут у клиентов, а брокера будут в наваре


т.е. брокера сами не делали РЕПО? ну ну)
такой взроснлый а в сказки веришь :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:55

  Аспирант1 написав:zzzzzz Представил на минутку такого рода сообщения о закрытие торгов и запрет на операции на NYSE))) Вот бы увидить такое событие))


представь что будет с рынком сша если им будут рулить хромаев и тарабакин :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:00

X-Fresh Анонс новостей: Уорен Баффет на старости лет решил отсквизить миноров по номиналу...
Eксон Мобил решил отдебиториться и не платить дивиденды с налогами...
Apple через правочины выводит весь кеш на кипр, всем не согласным предлагает выкупить акции по 1 баксу...
:mrgreen:
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:02

Все на форуме ищут объяснений что же происходит на УБе пока кто то зарабатывает деньги. Форум разделился на 2 лагеря:
1. Активы никуда не делись, предприятия работают и показывают прибыль(падение временное и рукотворное).
2. Дореформировались, такого в Америке быть не может и зачем вообще эта УБа.
З.Ы. Тем временем даже на сейчас УБа выросла с начала года на 18,5% (взял 1350-1600) а СиПа на 1,2% (условно 2700-2735)
Как то так))) :lol:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:04

Re: Идеи: портфель

  Investor_33 написав:Тем временем даже на сейчас УБа выросла с начала года на 18,5% (взял 1350-1600) а СиПа на 0,5% (условно 2700-2715)
Как то так))) :lol:

цыплят по осени считают
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:06

Чисто гипотетически представляем.
Выходит новость после закрытия торгов :mrgreen:

" Бла-бла-бла .....в звязку ....писля консультаций....приняли ришення видкласти введення санкций на 1-2-3 мисяци " )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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