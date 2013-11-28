Видимо не видимо. Банкротства будут у клиентов, а брокера будут в наваре
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:47
Видимо не видимо. Банкротства будут у клиентов, а брокера будут в наваре
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:49
zzzzzz Представил на минутку такого рода сообщения о закрытие торгов и запрет на операции на NYSE))) Вот бы увидить такое событие))
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:49
Re: Идеи: портфель
йопта, не смешите - какие Ъ банкротства ? скоро все специалисты по банкротству пойдут на каникулы
И это пройдёт ©
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:54
Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:55
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:00
X-Fresh Анонс новостей: Уорен Баффет на старости лет решил отсквизить миноров по номиналу...
Eксон Мобил решил отдебиториться и не платить дивиденды с налогами...
Apple через правочины выводит весь кеш на кипр, всем не согласным предлагает выкупить акции по 1 баксу...
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:02
Все на форуме ищут объяснений что же происходит на УБе пока кто то зарабатывает деньги. Форум разделился на 2 лагеря:
1. Активы никуда не делись, предприятия работают и показывают прибыль(падение временное и рукотворное).
2. Дореформировались, такого в Америке быть не может и зачем вообще эта УБа.
З.Ы. Тем временем даже на сейчас УБа выросла с начала года на 18,5% (взял 1350-1600) а СиПа на 1,2% (условно 2700-2735)
Как то так)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:04
Re: Идеи: портфель
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:06
Чисто гипотетически представляем.
Выходит новость после закрытия торгов
" Бла-бла-бла .....в звязку ....писля консультаций....приняли ришення видкласти введення санкций на 1-2-3 мисяци " )))
Живите своим умом!
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