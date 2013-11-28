Investor_33 написав:Все на форуме ищут объяснений что же происходит на УБе пока кто то зарабатывает деньги. Форум разделился на 2 лагеря: 1. Активы никуда не делись, предприятия работают и показывают прибыль(падение временное и рукотворное). 2. Дореформировались, такого в Америке быть не может и зачем вообще эта УБа. З.Ы. Тем временем даже на сейчас УБа выросла с начала года на 18,5% (взял 1350-1600) а СиПа на 1,2% (условно 2700-2735) Как то так)))
шо ж вы такое говорите то... А если взять динамику 10 лет? А? Мы тут вроде не вчера родились. Весной 2010 уба то была около 2300. И апсайты тут рисовали . И проблемы Бобик видел только в кукелах, которые динамят частников. Так тогда ж хоть индекс был нормальным и вполне реальные идеи. Прошло 8 полных лет полных реформ и привития международных стандартов. От индекса остался один центр. А чего стоят проценты и индексы - сейчас Вам наглядно продемонстрируют. Так это ещё курс доллара нормальный. Ну и радоваться тому что на 1% обогнали доходность ОВДП с рисками - это знаете... Там хоть финпоток регулярный, да суммы какие хочешь.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 25 тра, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Уважаемые клиенты! Услуга маржинальной торговли будет временно приостановлена с 24 мая текущего года.
Для погашения маржинальной задолженности перед брокером, возникшей в результате предоставления данной слуги, необходимо: 1. продать часть ценных бумаг, которые принимаются брокером в обеспечение, до 2. полного погашения задолженности, или зачислить необходимую сумму для погашения задолженности
Данные действия необходимо провести до 17:00 25 мая текущего года.
УБ в очередной раз показывает свою кухонную сущность. Все против клиента. 1С запретили уже больше года назад. Все как пользовались так и пользуются. А тут все прям такие обязательные, что время не дают клиентам спокойно закрыться без паники.
Andrew2 написав:УБ в очередной раз показывает свою кухонную сущность. Все против клиента. 1С запретили уже больше года назад. Все как пользовались так и пользуются. А тут все прям такие обязательные, что время не дают клиентам спокойно закрыться без паники.
А какой смысл вообще при такой стоимости и таком тухлом рынке сидеть сейчас на маржиналке?