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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2061206220632064>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:10

zzzzzz ага , а на следующее утро уб открывает еще в минус 20%)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:13

  Investor_33 написав:Все на форуме ищут объяснений что же происходит на УБе пока кто то зарабатывает деньги. Форум разделился на 2 лагеря:
1. Активы никуда не делись, предприятия работают и показывают прибыль(падение временное и рукотворное).
2. Дореформировались, такого в Америке быть не может и зачем вообще эта УБа.
З.Ы. Тем временем даже на сейчас УБа выросла с начала года на 18,5% (взял 1350-1600) а СиПа на 1,2% (условно 2700-2735)
Как то так))) :lol:


шо ж вы такое говорите то...
А если взять динамику 10 лет? А? Мы тут вроде не вчера родились. Весной 2010 уба то была около 2300. И апсайты тут рисовали . И проблемы Бобик видел только в кукелах, которые динамят частников. Так тогда ж хоть индекс был нормальным и вполне реальные идеи. Прошло 8 полных лет полных реформ и привития международных стандартов.
От индекса остался один центр. А чего стоят проценты и индексы - сейчас Вам наглядно продемонстрируют. Так это ещё курс доллара нормальный.
Ну и радоваться тому что на 1% обогнали доходность ОВДП с рисками - это знаете...
Там хоть финпоток регулярный, да суммы какие хочешь.
Востаннє редагувалось lrs7719 в П'ят 25 тра, 2018 11:17, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:15

  zzzzzz написав:Чисто гипотетически представляем.
Выходит новость после закрытия торгов :mrgreen:

" Бла-бла-бла .....в звязку ....писля консультаций....приняли ришення видкласти введення санкций на 1-2-3 мисяци " )))


Та легко. Мол погорячились, не подумали. Только что это меняет по сути?
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:17

  lrs7719 написав:
  Serhiy_Y написав:zzzzzz Сайт Драгона


ссылку можна? Не нашёл.

Приостановка маржинальной торговли
Уважаемые клиенты!
Услуга маржинальной торговли будет временно приостановлена с 24 мая текущего года.

Для погашения маржинальной задолженности перед брокером, возникшей в результате предоставления данной слуги, необходимо:
1. продать часть ценных бумаг, которые принимаются брокером в обеспечение, до 2. полного погашения задолженности, или
зачислить необходимую сумму для погашения задолженности

Данные действия необходимо провести до 17:00 25 мая текущего года.
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:21

Re: Идеи: портфель

Это чисто Драгон закрывает маржиналку?? Или другие тоже так сделают?
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:22

Поменяли, вначале было до 12-00
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:33

Baron Pampa

Так я не понял , нужно закрыть позиции или закрыть задолженность ( при наличии ) ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:43

  zzzzzz написав:Baron Pampa

Так я не понял , нужно закрыть позиции или закрыть задолженность ( при наличии ) ?

Да,да,да! Закрыть все позиции на УБе! Таки черенки бесследно не проходят...
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:44

УБ в очередной раз показывает свою кухонную сущность. Все против клиента. 1С запретили уже больше года назад. Все как пользовались так и пользуются. А тут все прям такие обязательные, что время не дают клиентам спокойно закрыться без паники.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:56

  Andrew2 написав:УБ в очередной раз показывает свою кухонную сущность. Все против клиента. 1С запретили уже больше года назад. Все как пользовались так и пользуются. А тут все прям такие обязательные, что время не дают клиентам спокойно закрыться без паники.

А какой смысл вообще при такой стоимости и таком тухлом рынке сидеть сейчас на маржиналке?
komp
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