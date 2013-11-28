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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:58
komp
А ты закрыл позу по долларам ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:59
zzzzzz написав:komp
А ты закрыл позу по долларам ?
Еще в марте, на флете перестал навар капать.
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komp
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:00
komp написав: Andrew2 написав:
УБ в очередной раз показывает свою кухонную сущность. Все против клиента. 1С запретили уже больше года назад. Все как пользовались так и пользуются. А тут все прям такие обязательные, что время не дают клиентам спокойно закрыться без паники.
А какой смысл вообще при такой стоимости и таком тухлом рынке сидеть сейчас на маржиналке?
Я не знаю. У меня нет маржи. Но раз есть такая услуга, значит нужно нормально ее предоставлять и хотя бы за пару недель сообщать о таких сюрпризах.
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Andrew2
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:02
Andrew2 написав:
УБ в очередной раз показывает свою кухонную сущность. Все против клиента. 1С запретили уже больше года назад. Все как пользовались так и пользуются. А тут все прям такие обязательные, что время не дают клиентам спокойно закрыться без паники.
там даже за этот срок завести деньги на биржа не получиться. Опубликовали вчера после 6. А надо внести на счёт, перевести брокеру и с него на биржу(
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Serhiy_Y
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11
Я пока принял решение маржиналку оставить, но не давать открывать новую. Дальше будем смотреть за событиями.
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Alecdon
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:14
lrs7719 написав:
шо ж вы такое говорите то... А если взять динамику 10 лет? А? Мы тут вроде не вчера родились. Весной 2010 уба то была около 2300. И апсайты тут рисовали . И проблемы Бобик видел только в кукелах, которые динамят частников. Так тогда ж хоть индекс был нормальным и вполне реальные идеи. Прошло 8 полных лет полных реформ и привития международных стандартов. От индекса остался один центр. А чего стоят проценты и индексы - сейчас Вам наглядно продемонстрируют. Так это ещё курс доллара нормальный.Ну и радоваться тому что на 1% обогнали доходность ОВДП с рисками - это знаете... Там хоть финпоток регулярный, да суммы какие хочешь.
"Прошло 8 лет" уже не раз обговаривали и надежды на яныка и тройку с её проливами и что нападение на Украину давно готовилось ... результатом это а потом и илловайской с дебальцевской трагедиями и был индекс ниже 600 пунктов. И не нужно мне рассказывать что у нас слабо ВВП растёт и сравнивать с румынами ... у нас война, а индекс с 600 до 1800+ сходил (с Виталием каждые 6 мес сверяем, следующий 3 июля). Меня устраивают финпоказатели аваля и центра и текущие колебания рассматриваю только в разрезе точек докупа на свободные средства. Война тоже имеет свойство заканчиваться и тогда уже оферов не найдёшь (и Вы это понимаете). Часть денег с ОВГЗ со временем будет переходить в акции, но тогда и ценники будут повыше. За подлость брокеров, да, обидно ... но надеюсь и это со временем изменится к лучшему. Всем профитов и хорошего настроения, интересного финала ЛЧ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:14
По-моему только Драгон нагнул маржинальщиков
Живите своим умом!
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zzzzzz
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