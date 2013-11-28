Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:14

lrs7719 написав: шо ж вы такое говорите то... А если взять динамику 10 лет? А? Мы тут вроде не вчера родились. Весной 2010 уба то была около 2300. И апсайты тут рисовали . И проблемы Бобик видел только в кукелах, которые динамят частников. Так тогда ж хоть индекс был нормальным и вполне реальные идеи. Прошло 8 полных лет полных реформ и привития международных стандартов. От индекса остался один центр. А чего стоят проценты и индексы - сейчас Вам наглядно продемонстрируют. Так это ещё курс доллара нормальный.Ну и радоваться тому что на 1% обогнали доходность ОВДП с рисками - это знаете... Там хоть финпоток регулярный, да суммы какие хочешь. шо ж вы такое говорите то... А если взять динамику 10 лет? А? Мы тут вроде не вчера родились. Весной 2010 уба то была около 2300. И апсайты тут рисовали . И проблемы Бобик видел только в кукелах, которые динамят частников. Так тогда ж хоть индекс был нормальным и вполне реальные идеи. Прошло 8 полных лет полных реформ и привития международных стандартов. От индекса остался один центр. А чего стоят проценты и индексы - сейчас Вам наглядно продемонстрируют. Так это ещё курс доллара нормальный.Ну и радоваться тому что на 1% обогнали доходность ОВДП с рисками - это знаете... Там хоть финпоток регулярный, да суммы какие хочешь.

"Прошло 8 лет" уже не раз обговаривали и надежды на яныка и тройку с её проливами и что нападение на Украину давно готовилось ... результатом это а потом и илловайской с дебальцевской трагедиями и был индекс ниже 600 пунктов. И не нужно мне рассказывать что у нас слабо ВВП растёт и сравнивать с румынами ... у нас война, а индекс с 600 до 1800+ сходил (с Виталием каждые 6 мес сверяем, следующий 3 июля). Меня устраивают финпоказатели аваля и центра и текущие колебания рассматриваю только в разрезе точек докупа на свободные средства. Война тоже имеет свойство заканчиваться и тогда уже оферов не найдёшь (и Вы это понимаете). Часть денег с ОВГЗ со временем будет переходить в акции, но тогда и ценники будут повыше. За подлость брокеров, да, обидно ... но надеюсь и это со временем изменится к лучшему. Всем профитов и хорошего настроения, интересного финала ЛЧ...