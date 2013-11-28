RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2062206320642065>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:58

komp
А ты закрыл позу по долларам ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27215
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2648 раз.
Подякували: 3814 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 11:59

  zzzzzz написав:komp
А ты закрыл позу по долларам ?

Еще в марте, на флете перестал навар капать.
komp
1
 
Повідомлень: 7658
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1680 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:00

  komp написав:
  Andrew2 написав:УБ в очередной раз показывает свою кухонную сущность. Все против клиента. 1С запретили уже больше года назад. Все как пользовались так и пользуются. А тут все прям такие обязательные, что время не дают клиентам спокойно закрыться без паники.

А какой смысл вообще при такой стоимости и таком тухлом рынке сидеть сейчас на маржиналке?

Я не знаю. У меня нет маржи. Но раз есть такая услуга, значит нужно нормально ее предоставлять и хотя бы за пару недель сообщать о таких сюрпризах.
Andrew2
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 30.06.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:02

  Andrew2 написав:УБ в очередной раз показывает свою кухонную сущность. Все против клиента. 1С запретили уже больше года назад. Все как пользовались так и пользуются. А тут все прям такие обязательные, что время не дают клиентам спокойно закрыться без паники.
там даже за этот срок завести деньги на биржа не получиться. Опубликовали вчера после 6. А надо внести на счёт, перевести брокеру и с него на биржу(
Serhiy_Y
 
Повідомлень: 151
З нами з: 15.04.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:11

Re: Идеи: портфель

Я пока принял решение маржиналку оставить, но не давать открывать новую. Дальше будем смотреть за событиями.
Alecdon
 
Повідомлень: 280
З нами з: 20.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:14

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:шо ж вы такое говорите то... А если взять динамику 10 лет? А? Мы тут вроде не вчера родились. Весной 2010 уба то была около 2300. И апсайты тут рисовали . И проблемы Бобик видел только в кукелах, которые динамят частников. Так тогда ж хоть индекс был нормальным и вполне реальные идеи. Прошло 8 полных лет полных реформ и привития международных стандартов. От индекса остался один центр. А чего стоят проценты и индексы - сейчас Вам наглядно продемонстрируют. Так это ещё курс доллара нормальный.Ну и радоваться тому что на 1% обогнали доходность ОВДП с рисками - это знаете... Там хоть финпоток регулярный, да суммы какие хочешь.

"Прошло 8 лет" уже не раз обговаривали и надежды на яныка и тройку с её проливами и что нападение на Украину давно готовилось ... результатом это а потом и илловайской с дебальцевской трагедиями и был индекс ниже 600 пунктов. И не нужно мне рассказывать что у нас слабо ВВП растёт и сравнивать с румынами ... у нас война, а индекс с 600 до 1800+ сходил (с Виталием каждые 6 мес сверяем, следующий 3 июля). Меня устраивают финпоказатели аваля и центра и текущие колебания рассматриваю только в разрезе точек докупа на свободные средства. Война тоже имеет свойство заканчиваться и тогда уже оферов не найдёшь (и Вы это понимаете). Часть денег с ОВГЗ со временем будет переходить в акции, но тогда и ценники будут повыше. За подлость брокеров, да, обидно ... но надеюсь и это со временем изменится к лучшему. Всем профитов и хорошего настроения, интересного финала ЛЧ...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 422
З нами з: 16.05.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:14

По-моему только Драгон нагнул маржинальщиков
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27215
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2648 раз.
Подякували: 3814 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:25

Уже 13:20 а банки не выставили свои котировки по ОВГЗ
Обычно банки к 12 выставляются в стаканы, а сегодня их до сих пор нет.

Один раз я видел подобное что банки только после обеда раздуплились.


На данное время еще не прошли ни одной сделки по ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 27215
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2648 раз.
Подякували: 3814 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:35

Re: Идеи: портфель

Давайте будем объективными. Котировок не будет от банков. Они всегда перестраховываются.
Пока не будет четких разъяснений ситуации.
Alecdon
 
Повідомлень: 280
З нами з: 20.02.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:45

А украинский рынок акций на этой неделе вполне почувствовал, что такое бомбить Воронеж по-украински. СНБО внезапно, без объявления войны, практически уничтожило Украинскую биржу одним взмахом пера. СНБО ввело санкции против программного обеспечения, которым пользуется Украинская Биржа и которое осталось в наследство от бывшего собственника, Московской Биржи. Видимо, силовики-стратеги посчитали, что нет большей опасности для нации, чем доступ ФСБ к торгам на УБ и если товарищ майор будет знать, что Вася Пупкин продал акции Укрнафты на 100 гривен, то это открывает возможность для решающего прорыва на Киев российских войск. И это на фоне того, что почти все бухгалтера Украины пользуется 1С, да и другие биржи в Украине используют аналогичное российское ПО. В итоге, нарушен был главный принцип санкций, когда твой собственный урон от их введения не должен превышать урон противника.


Фурса точно описал ситуацию.
Andrew2
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 30.06.15
Подякував: 245 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2062206320642065>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 70838
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.