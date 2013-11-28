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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:53
Re: Идеи: портфель
Позиція Української біржі з приводу санкцій проти Московської біржі
Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:55
ux
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:00
reestr
Т.е. всё, всёпропало отменяется, зря маржиналку закрывали?? Говорил же, кто то зарабатывает. Так всегда при паниках...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:04
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:06
reestr
Интересно, до конца дня Драгон анулирует это требование ?
Живите своим умом!
Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:06
Re: Идеи: портфель
Значит зря закрывал, пускай открывает снова что бы народ мог откупится)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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