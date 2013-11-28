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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:53

Re: Идеи: портфель

Позиція Української біржі з приводу санкцій проти Московської біржі

http://www.ux.ua/a9188/?nt=301
Alecdon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 12:55

ux

http://www.ux.ua/a9189/?nt=101
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:00

reestr
Т.е. всё, всёпропало отменяется, зря маржиналку закрывали?? Говорил же, кто то зарабатывает. Так всегда при паниках...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:04

  Investor_33 написав:reestr
Т.е. всё, всёпропало отменяется, зря маржиналку закрывали?? Говорил же, кто то зарабатывает. Так всегда при паниках...


Не обобщайте. Маржиналку закрыл только драгон
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:06

reestr
Интересно, до конца дня Драгон анулирует это требование ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 13:06

Re: Идеи: портфель

  reestr написав:Не обобщайте. Маржиналку закрыл только драгон

Значит зря закрывал, пускай открывает снова что бы народ мог откупится)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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