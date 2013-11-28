25 мая закончился срок 20-летнего специального разрешения ПАО «Укрнафта» на добычу нефти и газа на Спасском месторождении в Ивано-Франковской области. Это уже 11-я лицензии компании, срок которой истек в 2018 г. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы геологии и недр.



Согласно сообщению пресс-службы компании, «Укрнафта» продолжает добычу углеводородов на этих месторождениях, несмотря на отсутствие действующих лицензий. Свои позиции компания аргументирует тем, что Госгеонедр неправомерно отказала ей в продлении лицензий. «Укрнафта» ссылается на решение Окружного админсуда Киева от 21 декабря 2017 г., которое вступило в силу 3 апреля 2018 г. Этим решением действия геологической службы признаны незаконными, и обязано ведомства продлить «Укрнафте» эти 11 лицензий.



В то же время Госгеонедр продолжает оспаривать это решение в судах высших инстанций и до текущего момента не издавала приказ о продлении лицензий.



Заявление о продлении этих 11 лицензий были поданы в июле-сентябре 2017 г. Одной из причин отказа в продлении было то, что «Укрнафты» была и остается крупнейшим в стране должником по уплате налогов, имея долг в 15 млрд грн.



Согласно действующей редакции Порядка выдачи спецразрешений, утвержденного постановлением №615 от 30 мая 2011 г. Пункт 15 этого порядка запрещает геологической службе принимать решение о продлении лицензий компаниям, имеющим налоговый долг.



Всего в 2018 г. истекает срок действия 27 спецразрешений «Укрнафты», на которые приходится 53% годовой добычи нефти с конденсатом и 33% добычи газа.



Напомним, по итогам I квартала 2018 г. «Укрнафта» снизила добычу нефти и с конденсатом на 3,6% до 353 тыс. т. Добыча газа упала на 16,6% до 262 млн куб. м.



