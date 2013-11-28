Директор ПАТ "Фондова Биржа "Перспектива" Станислав Шишков: К сожалению, существует вероятность, что санкции – это надолго. Поэтому всем компаниям нужно минимизировать соответствующие риски. Интерес государства к структуре собственности и используемым программным продуктам в контексте санкций – совершенно не новая тема и в Украине, и в мире. Поэтому принятые меры трудно назвать такими уж неожиданными, и к ним стоит быть готовыми. Почему не остановлены торги – вопрос больше к субъектам рынка, эксплуатирующим программные комплексы Московской биржи, а также к регулятору. Не покидает ощущение, что без тезисов об отсутствии полномочий не обойдется. «Украинская биржа» уже высказала свою позицию, она понятна в их ситуации, но достаточно своеобразна с точки зрения понимания логики наложения санкций. Что касается потерь рынка от санкций, то сначала стоит определиться, что именно понимается под рынком. Люди воспринимают это понятие очень по-разному: от прямого отождествления рынка с «Украинской биржей» до констатации полного отсутствия биржевого рынка акций (а соответственно и центра их ликвидности) в Украине. Истина, как водится, где-то посредине. Со строго формальной точки зрения стоит обратить внимание, что за 5 лет существования перечня программных продуктов для участников фондового рынка, который ведет НКЦБФР в рамках ее законодательных полномочий, никто так и не собрался внести туда ПО «Московской биржи». В отличие от ПО разработчиков с местной «пропиской». Наверное, тот факт, что люди озаботились тем, чтобы внести в реестр свои ИТ-решения, может свидетельствовать о прозрачности, о нужности этих продуктов для рынка. А отсутствие ПО в реестре регулятора не свидетельствует об особой транспарентности, оставляет вопросы, порождает сомнения и риски возникновения вот таких неприятных для национального биржевого рынка ситуаций.Подробней:#StockWorld