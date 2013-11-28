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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2063206420652066

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:22

Директор ПАТ "Фондова Биржа "Перспектива" Станислав Шишков: К сожалению, существует вероятность, что санкции – это надолго. Поэтому всем компаниям нужно минимизировать соответствующие риски. Интерес государства к структуре собственности и используемым программным продуктам в контексте санкций – совершенно не новая тема и в Украине, и в мире. Поэтому принятые меры трудно назвать такими уж неожиданными, и к ним стоит быть готовыми. Почему не остановлены торги – вопрос больше к субъектам рынка, эксплуатирующим программные комплексы Московской биржи, а также к регулятору. Не покидает ощущение, что без тезисов об отсутствии полномочий не обойдется. «Украинская биржа» уже высказала свою позицию, она понятна в их ситуации, но достаточно своеобразна с точки зрения понимания логики наложения санкций. Что касается потерь рынка от санкций, то сначала стоит определиться, что именно понимается под рынком. Люди воспринимают это понятие очень по-разному: от прямого отождествления рынка с «Украинской биржей» до констатации полного отсутствия биржевого рынка акций (а соответственно и центра их ликвидности) в Украине. Истина, как водится, где-то посредине. Со строго формальной точки зрения стоит обратить внимание, что за 5 лет существования перечня программных продуктов для участников фондового рынка, который ведет НКЦБФР в рамках ее законодательных полномочий, никто так и не собрался внести туда ПО «Московской биржи». В отличие от ПО разработчиков с местной «пропиской». Наверное, тот факт, что люди озаботились тем, чтобы внести в реестр свои ИТ-решения, может свидетельствовать о прозрачности, о нужности этих продуктов для рынка. А отсутствие ПО в реестре регулятора не свидетельствует об особой транспарентности, оставляет вопросы, порождает сомнения и риски возникновения вот таких неприятных для национального биржевого рынка ситуаций.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/d ... vokrugh-ux
#StockWorld
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:20

Если торги на УБ остановят, то будет ли возможность рассчитать справедливый биржевой курс для сквиз-аута Аваля?

Аваль торгуется активно еще на какой-нибудь другой бирже?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:34

rusich

На ПФТС торгуется
http://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformati ... icker=BAVL
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:41

rusich
неделю назад пришли к промежуточному выводу, что для сквиза аваля биржевой курс прямо не требуется. лишь косвенно, как один из возможных ориентиров для оценщика.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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