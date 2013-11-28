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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2063206420652066

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 17:22

Директор ПАТ "Фондова Биржа "Перспектива" Станислав Шишков: К сожалению, существует вероятность, что санкции – это надолго. Поэтому всем компаниям нужно минимизировать соответствующие риски. Интерес государства к структуре собственности и используемым программным продуктам в контексте санкций – совершенно не новая тема и в Украине, и в мире. Поэтому принятые меры трудно назвать такими уж неожиданными, и к ним стоит быть готовыми. Почему не остановлены торги – вопрос больше к субъектам рынка, эксплуатирующим программные комплексы Московской биржи, а также к регулятору. Не покидает ощущение, что без тезисов об отсутствии полномочий не обойдется. «Украинская биржа» уже высказала свою позицию, она понятна в их ситуации, но достаточно своеобразна с точки зрения понимания логики наложения санкций. Что касается потерь рынка от санкций, то сначала стоит определиться, что именно понимается под рынком. Люди воспринимают это понятие очень по-разному: от прямого отождествления рынка с «Украинской биржей» до констатации полного отсутствия биржевого рынка акций (а соответственно и центра их ликвидности) в Украине. Истина, как водится, где-то посредине. Со строго формальной точки зрения стоит обратить внимание, что за 5 лет существования перечня программных продуктов для участников фондового рынка, который ведет НКЦБФР в рамках ее законодательных полномочий, никто так и не собрался внести туда ПО «Московской биржи». В отличие от ПО разработчиков с местной «пропиской». Наверное, тот факт, что люди озаботились тем, чтобы внести в реестр свои ИТ-решения, может свидетельствовать о прозрачности, о нужности этих продуктов для рынка. А отсутствие ПО в реестре регулятора не свидетельствует об особой транспарентности, оставляет вопросы, порождает сомнения и риски возникновения вот таких неприятных для национального биржевого рынка ситуаций.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/d ... vokrugh-ux
#StockWorld
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:20

Если торги на УБ остановят, то будет ли возможность рассчитать справедливый биржевой курс для сквиз-аута Аваля?

Аваль торгуется активно еще на какой-нибудь другой бирже?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
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rusich
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:34

rusich

На ПФТС торгуется
http://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformati ... icker=BAVL
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:41

rusich
неделю назад пришли к промежуточному выводу, что для сквиза аваля биржевой курс прямо не потребуется. лишь косвенно, как один из возможных ориентиров для оценщика.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Пон 28 тра, 2018 11:04, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:04

Re: Идеи: портфель

25.05.2018

Позиция Украинской биржи по поводу санкций против Московской биржи


http://m.ux.ua/ru/news/?ncat=101&id=9189
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 11:46

Повторю свой вопрос.
сколько раз при принудительном выкупе учитывали биржевой курс
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 12:51

St/2
из последнего - в Авдее учитывали.
не забывай, что сквизят не по одинаковой схеме.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:28

  St/2 написав:Повторю свой вопрос.
сколько раз при принудительном выкупе учитывали биржевой курс


В одной умной книге приведена стистика прибыльности разных видов инвестиций в странах "запада" за период с 1900 по 2000 год. Самыми убыточными оказались облигации. Две мировые войны "обнулили" вклады в Германии, Италии, Японии и других странах. А вот самыми прибыльными оказались акции несмотря войны. Золото, произведения искуства, недвижимость, валюта были где-то посредине. Но это средняя температура по больнице. По странам разброс колосальный... США, Канада на войне поднялись, европа упала. В 21 веке все может быть наоборот
К чему это я? Да ктому что опасно все ставить на один вид активов, даже такие безрисковые как бонды, горшочек золота или недвига. Как говорил поручик Ржевский "Помахивай, помахивай ... на одного ссышь".

В этой же книге есть результат тестирования всех известных индексов на столетней истории. Только индекс страха VIX давал всегда правильный сигнал, все остальные индикаторы срабатывали правильно только в какие-то периоды.
Почему было не покупать Аваль, когда страх зашкаливал? (Я не злопамятный, но вашу критику "ловли дна" помню 8) ).
Почему было не продавать Аваль когда эйфория зашкаливает? (Помню призывы Инвестора "только лонг" :shock: )

Крайности вредят, истина всегда где-то посредине. Зачем изобретать велосипед, все изобрели до нас - диверсификация, перебалансировка и будет всем счастье
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:40

Як називається ця розумна книга?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 14:49

  greenozon написав:Як називається ця розумна книга?


Что-то типа 100 лет инвестиций англиские авторы, но точно не помню. Была закачена на сервере, но в 2014 менты сперли винчестер при обыске фирмы. Поиск в инете по такому названию не дает :(
"Всё проходит, и это пройдёт"
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