Директор ПАТ "Фондова Биржа "Перспектива" Станислав Шишков: К сожалению, существует вероятность, что санкции – это надолго. Поэтому всем компаниям нужно минимизировать соответствующие риски. Интерес государства к структуре собственности и используемым программным продуктам в контексте санкций – совершенно не новая тема и в Украине, и в мире. Поэтому принятые меры трудно назвать такими уж неожиданными, и к ним стоит быть готовыми. Почему не остановлены торги – вопрос больше к субъектам рынка, эксплуатирующим программные комплексы Московской биржи, а также к регулятору. Не покидает ощущение, что без тезисов об отсутствии полномочий не обойдется. «Украинская биржа» уже высказала свою позицию, она понятна в их ситуации, но достаточно своеобразна с точки зрения понимания логики наложения санкций. Что касается потерь рынка от санкций, то сначала стоит определиться, что именно понимается под рынком. Люди воспринимают это понятие очень по-разному: от прямого отождествления рынка с «Украинской биржей» до констатации полного отсутствия биржевого рынка акций (а соответственно и центра их ликвидности) в Украине. Истина, как водится, где-то посредине. Со строго формальной точки зрения стоит обратить внимание, что за 5 лет существования перечня программных продуктов для участников фондового рынка, который ведет НКЦБФР в рамках ее законодательных полномочий, никто так и не собрался внести туда ПО «Московской биржи». В отличие от ПО разработчиков с местной «пропиской». Наверное, тот факт, что люди озаботились тем, чтобы внести в реестр свои ИТ-решения, может свидетельствовать о прозрачности, о нужности этих продуктов для рынка. А отсутствие ПО в реестре регулятора не свидетельствует об особой транспарентности, оставляет вопросы, порождает сомнения и риски возникновения вот таких неприятных для национального биржевого рынка ситуаций.
сколько раз при принудительном выкупе учитывали биржевой курс
В одной умной книге приведена стистика прибыльности разных видов инвестиций в странах "запада" за период с 1900 по 2000 год. Самыми убыточными оказались облигации. Две мировые войны "обнулили" вклады в Германии, Италии, Японии и других странах. А вот самыми прибыльными оказались акции несмотря войны. Золото, произведения искуства, недвижимость, валюта были где-то посредине. Но это средняя температура по больнице. По странам разброс колосальный... США, Канада на войне поднялись, европа упала. В 21 веке все может быть наоборот К чему это я? Да ктому что опасно все ставить на один вид активов, даже такие безрисковые как бонды, горшочек золота или недвига. Как говорил поручик Ржевский "Помахивай, помахивай ... на одного ссышь".
В этой же книге есть результат тестирования всех известных индексов на столетней истории. Только индекс страха VIX давал всегда правильный сигнал, все остальные индикаторы срабатывали правильно только в какие-то периоды. Почему было не покупать Аваль, когда страх зашкаливал? (Я не злопамятный, но вашу критику "ловли дна" помню ). Почему было не продавать Аваль когда эйфория зашкаливает? (Помню призывы Инвестора "только лонг" )
Крайности вредят, истина всегда где-то посредине. Зачем изобретать велосипед, все изобрели до нас - диверсификация, перебалансировка и будет всем счастье