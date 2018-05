Додано: Пон 28 тра, 2018 11:04





Позиция Украинской биржи по поводу санкций против Московской биржи





http://m.ux.ua/ru/news/?ncat=101&id=9189 25.05.2018Позиция Украинской биржи по поводу санкций против Московской биржи

Careful what you wish

Careful what you say Careful what you wish you may regret it Careful what you wish you just may get it