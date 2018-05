Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую: Идеи: портфель 2.9 5 54 1. Завести обратно на биржу средства в размере 100% 31% 17 2. Завести обратно на биржу средства в размере 50% 9% 5 3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар 22% 12 4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне 17% 9 5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое 20% 11 Всього голосів : 54 Додано: Пон 28 тра, 2018 16:20

Возможно Триумф оптимистов, в оригинале Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns leriy_dyachenko

Додано: Пон 28 тра, 2018 18:09 Ох как евра сыпится уже с 1,24 до 1,16



Что-то типа 100 лет инвестиций англиские авторы, но точно не помню. Была закачена на сервере, но в 2014 менты сперли винчестер при обыске фирмы. Поиск в инете по такому названию не дает Что-то типа 100 лет инвестиций англиские авторы, но точно не помню. Была закачена на сервере, но в 2014 менты сперли винчестер при обыске фирмы. Поиск в инете по такому названию не дает

Эта книга называется "Триумф Оптимистов"

Полная версия есть на Амазоне на англ

https://www.amazon.com/Triumph-Optimists-Global-Investment-Returns/dp/0691091943

Спирин перевел одну главу

https://fintraining.livejournal.com/618989.html



Ребята после написания книги продались в КредитСвисс, и ежегодно обновляют данные. Вот к примеру на 1.01.2018





Книга не плохая, отлично описывает то, как было. Но куда важнее понимать, почему так было? Для этого лучше начать с Кондратьева.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0

У него слог не такой сладкий как у современников, но принципы он описывает довольно верно. Актуальность не утрачена спустя 96 лет после публикации.



По поводу VIX, огорчу Вас, он уже ничего не предсказывает, а просто повторяет SPY

с корреляцией -1. И понятно почему, многие "умные" управляющие стали смотреть на него и делать хэдж. А если все там хэджатся, то хэдж не получится. Что собственно и показал февральский обвал, основной etf на VIX (XIV) на резком движении поломался и обнулил ярд капитала (сколько там было опционов на XIV, я даже не знаю).



И далее, я никогда и никому не предлагал покупать только ЮС бонды. На простой вопрос куда, я даю простой ответ SPY+TLT 50+50. Далее уже нужно смотреть на самого инвестора, что у него есть и чего он хочет.



Сам же TLT, это эталон скорее Сохранения, чем Инвестирования. И любые инвест идеи я изначально сравниваю с TLT.

К примеру ОВГЗ, в гривне 18%. Но нужно отнять CDS на дефолт эмитента, это порядка 5%, и валютный риск - форвард порядка 14%. Итого в гривневых ОВГЗ реальная доходность -1%. Из 3,5% TLT нужно отнять дефолтный своп на США - это 0,2%. Получаем +3,3%. То есть на бесконечном пределе инвестор в грн ОВГЗ будет терять 1%, инвестор в 20ти летние Трежерис зарабатывать 3,3%. Если учесть 3% инфляции, то TLT дадут 0, а ОВГЗ -4%.

Если пойти еще дальше, то можно сейчас купить кол на год на центральном страйке на SPY. Обойдется это в 6% годовых. В среднем SPY растет на 10%, то есть реальная доходность 4%. Сколько лет SPY может не обновлять максимум? Ну 4, то есть макс просадка 20%, что порядка просадки в бондах.

Потому, если смотреть через призму не голой Доходности, а Доходность/Риск, то что SPY что TLT одинаковы. Но за счет разкорреляции портфель из них дает дополнительную премию.



Если говорить о "когда льется кровь, нужно покупать". То причем здесь аваль?

Там и мотор и ДОЕН и УНАФ и алчевка с Авдаеем, да и краз с трубами.

Эта книга называется "Триумф Оптимистов"
Полная версия есть на Амазоне на англ
https://www.amazon.com/Triumph-Optimists-Global-Investment-Returns/dp/0691091943
Спирин перевел одну главу
https://fintraining.livejournal.com/618989.html

Ребята после написания книги продались в КредитСвисс, и ежегодно обновляют данные. Вот к примеру на 1.01.2018

Книга не плохая, отлично описывает то, как было. Но куда важнее понимать, почему так было? Для этого лучше начать с Кондратьева.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
У него слог не такой сладкий как у современников, но принципы он описывает довольно верно. Актуальность не утрачена спустя 96 лет после публикации.

По поводу VIX, огорчу Вас, он уже ничего не предсказывает, а просто повторяет SPY с корреляцией -1. И понятно почему, многие "умные" управляющие стали смотреть на него и делать хэдж. А если все там хэджатся, то хэдж не получится. Что собственно и показал февральский обвал, основной etf на VIX (XIV) на резком движении поломался и обнулил ярд капитала (сколько там было опционов на XIV, я даже не знаю).

И далее, я никогда и никому не предлагал покупать только ЮС бонды. На простой вопрос куда, я даю простой ответ SPY+TLT 50+50. Далее уже нужно смотреть на самого инвестора, что у него есть и чего он хочет.

Сам же TLT, это эталон скорее Сохранения, чем Инвестирования. И любые инвест идеи я изначально сравниваю с TLT.
К примеру ОВГЗ, в гривне 18%. Но нужно отнять CDS на дефолт эмитента, это порядка 5%, и валютный риск - форвард порядка 14%. Итого в гривневых ОВГЗ реальная доходность -1%. Из 3,5% TLT нужно отнять дефолтный своп на США - это 0,2%. Получаем +3,3%. То есть на бесконечном пределе инвестор в грн ОВГЗ будет терять 1%, инвестор в 20ти летние Трежерис зарабатывать 3,3%. Если учесть 3% инфляции, то TLT дадут 0, а ОВГЗ -4%.
Если пойти еще дальше, то можно сейчас купить кол на год на центральном страйке на SPY. Обойдется это в 6% годовых. В среднем SPY растет на 10%, то есть реальная доходность 4%. Сколько лет SPY может не обновлять максимум? Ну 4, то есть макс просадка 20%, что порядка просадки в бондах.
Потому, если смотреть через призму не голой Доходности, а Доходность/Риск, то что SPY что TLT одинаковы. Но за счет разкорреляции портфель из них дает дополнительную премию.

Если говорить о "когда льется кровь, нужно покупать". То причем здесь аваль? Там и мотор и ДОЕН и УНАФ и алчевка с Авдаеем, да и краз с трубами. Так что либо рынок целиком, тогда рост так себе, либо угадать 2 бумаги из 10-20. Ну кто смог молодец, Добро пожаловать в Сирию и Конго, подтверждать иак сказать квалификацию.

Додано: Вів 29 тра, 2018 04:26

Додано: Вів 29 тра, 2018 04:26

Возможно Триумф оптимистов, в оригинале Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns Возможно Триумф оптимистов, в оригинале Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns



Точно

Элрой Димсон,

Пол Марш,

Майк Стонтон



Точно
Элрой Димсон,
Пол Марш,
Майк Стонтон
«Триумф оптимистов»

