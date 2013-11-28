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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2064206520662067

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 54
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
5
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
17%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 16:20

Камикадзе
Возможно Триумф оптимистов, в оригинале Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 18:09

Ох как евра сыпится уже с 1,24 до 1,16
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:11

  Камикадзе написав:
  greenozon написав:Як називається ця розумна книга?


Что-то типа 100 лет инвестиций англиские авторы, но точно не помню. Была закачена на сервере, но в 2014 менты сперли винчестер при обыске фирмы. Поиск в инете по такому названию не дает :(

Эта книга называется "Триумф Оптимистов"
Полная версия есть на Амазоне на англ
https://www.amazon.com/Triumph-Optimists-Global-Investment-Returns/dp/0691091943
Спирин перевел одну главу
https://fintraining.livejournal.com/618989.html

Ребята после написания книги продались в КредитСвисс, и ежегодно обновляют данные. Вот к примеру на 1.01.2018
Зображення

Книга не плохая, отлично описывает то, как было. Но куда важнее понимать, почему так было? Для этого лучше начать с Кондратьева.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8B_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
У него слог не такой сладкий как у современников, но принципы он описывает довольно верно. Актуальность не утрачена спустя 96 лет после публикации.

По поводу VIX, огорчу Вас, он уже ничего не предсказывает, а просто повторяет SPY
с корреляцией -1. И понятно почему, многие "умные" управляющие стали смотреть на него и делать хэдж. А если все там хэджатся, то хэдж не получится. Что собственно и показал февральский обвал, основной etf на VIX (XIV) на резком движении поломался и обнулил ярд капитала (сколько там было опционов на XIV, я даже не знаю).

И далее, я никогда и никому не предлагал покупать только ЮС бонды. На простой вопрос куда, я даю простой ответ SPY+TLT 50+50. Далее уже нужно смотреть на самого инвестора, что у него есть и чего он хочет.

Сам же TLT, это эталон скорее Сохранения, чем Инвестирования. И любые инвест идеи я изначально сравниваю с TLT.
К примеру ОВГЗ, в гривне 18%. Но нужно отнять CDS на дефолт эмитента, это порядка 5%, и валютный риск - форвард порядка 14%. Итого в гривневых ОВГЗ реальная доходность -1%. Из 3,5% TLT нужно отнять дефолтный своп на США - это 0,2%. Получаем +3,3%. То есть на бесконечном пределе инвестор в грн ОВГЗ будет терять 1%, инвестор в 20ти летние Трежерис зарабатывать 3,3%. Если учесть 3% инфляции, то TLT дадут 0, а ОВГЗ -4%.
Если пойти еще дальше, то можно сейчас купить кол на год на центральном страйке на SPY. Обойдется это в 6% годовых. В среднем SPY растет на 10%, то есть реальная доходность 4%. Сколько лет SPY может не обновлять максимум? Ну 4, то есть макс просадка 20%, что порядка просадки в бондах.
Потому, если смотреть через призму не голой Доходности, а Доходность/Риск, то что SPY что TLT одинаковы. Но за счет разкорреляции портфель из них дает дополнительную премию.

Если говорить о "когда льется кровь, нужно покупать". То причем здесь аваль?
Там и мотор и ДОЕН и УНАФ и алчевка с Авдаеем, да и краз с трубами.
Так что либо рынок целиком, тогда рост так себе, либо угадать 2 бумаги из 10-20. Ну кто смог молодец, Добро пожаловать в Сирию и Конго, подтверждать иак сказать квалификацию. :D
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 04:26

  leriy_dyachenko написав:Камикадзе
Возможно Триумф оптимистов, в оригинале Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns


Точно :!:
Элрой Димсон,
Пол Марш,
Майк Стонтон

«Триумф оптимистов»
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 07:46

Re: Идеи: портфель

  Камикадзе написав:Почему было не продавать Аваль когда эйфория зашкаливает? (Помню призывы Инвестора "только лонг" )

Инвестор никого не призывал а говорил что покупает и аргументировал свои действия. Глобально рынок идёт вверх и все эти проливы воспринимаю как возможность докупить. ИМХО конечно но программное обеспечение УБ никак не повлияет на ЧП аваля и не нужно мне рассказывать о "сквизах", уже пол года вещаете ... а их как не было по 25-28 так и не будет по 36+ (а ЧП тем временем растёт и Лавренчук говорит что будет 6 ярдов в 2018-м)... и чем больше здесь пессимистов тем увереннее я в росте. Тот же центр, залили, ок - докупил, теперь 50/50 с авалем. Как ПО УБы повлияло(ет) на показатели центра? Только потом на финрезах за 2, 3 кв не нужно плакать что всех нае**** и мы не хотели продавать а кто-то там виноват.
З.Ы. Из свежего...
Украинские предприятия в I кв.-2018 увеличили доналоговую прибыль на 29,5%- Госстат https://bin.ua/top/220841-ukrainskie-pr ... chili.html
Капинвестиции в Украине в I кв.-2018г возросли на 37,4% - Госстат
https://bin.ua/top/220843-kapinvesticii ... li-na.html
Сталь и кукуруза на высотах, пшеничка вообще 550 !!!! Продавайте товарищи ... половинкин вам еще графиков напихает (если мало будет за 100 лет то за 300 сделает)...)))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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