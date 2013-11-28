Додано: Пон 28 тра, 2018 21:11

Камикадзе написав: greenozon написав: Як називається ця розумна книга? Як називається ця розумна книга?



Что-то типа 100 лет инвестиций англиские авторы, но точно не помню. Была закачена на сервере, но в 2014 менты сперли винчестер при обыске фирмы. Поиск в инете по такому названию не дает Что-то типа 100 лет инвестиций англиские авторы, но точно не помню. Была закачена на сервере, но в 2014 менты сперли винчестер при обыске фирмы. Поиск в инете по такому названию не дает

Эта книга называется "Триумф Оптимистов"Полная версия есть на Амазоне на англСпирин перевел одну главуРебята после написания книги продались в КредитСвисс, и ежегодно обновляют данные. Вот к примеру на 1.01.2018Книга не плохая, отлично описывает то, как было. Но куда важнее понимать, почему так было? Для этого лучше начать с Кондратьева.У него слог не такой сладкий как у современников, но принципы он описывает довольно верно. Актуальность не утрачена спустя 96 лет после публикации.По поводу VIX, огорчу Вас, он уже ничего не предсказывает, а просто повторяет SPYс корреляцией -1. И понятно почему, многие "умные" управляющие стали смотреть на него и делать хэдж. А если все там хэджатся, то хэдж не получится. Что собственно и показал февральский обвал, основной etf на VIX (XIV) на резком движении поломался и обнулил ярд капитала (сколько там было опционов на XIV, я даже не знаю).И далее, я никогда и никому не предлагал покупать только ЮС бонды. На простой вопрос куда, я даю простой ответ SPY+TLT 50+50. Далее уже нужно смотреть на самого инвестора, что у него есть и чего он хочет.Сам же TLT, это эталон скорее Сохранения, чем Инвестирования. И любые инвест идеи я изначально сравниваю с TLT.К примеру ОВГЗ, в гривне 18%. Но нужно отнять CDS на дефолт эмитента, это порядка 5%, и валютный риск - форвард порядка 14%. Итого в гривневых ОВГЗ реальная доходность -1%. Из 3,5% TLT нужно отнять дефолтный своп на США - это 0,2%. Получаем +3,3%. То есть на бесконечном пределе инвестор в грн ОВГЗ будет терять 1%, инвестор в 20ти летние Трежерис зарабатывать 3,3%. Если учесть 3% инфляции, то TLT дадут 0, а ОВГЗ -4%.Если пойти еще дальше, то можно сейчас купить кол на год на центральном страйке на SPY. Обойдется это в 6% годовых. В среднем SPY растет на 10%, то есть реальная доходность 4%. Сколько лет SPY может не обновлять максимум? Ну 4, то есть макс просадка 20%, что порядка просадки в бондах.Потому, если смотреть через призму не голой Доходности, а Доходность/Риск, то что SPY что TLT одинаковы. Но за счет разкорреляции портфель из них дает дополнительную премию.Если говорить о "когда льется кровь, нужно покупать". То причем здесь аваль?Там и мотор и ДОЕН и УНАФ и алчевка с Авдаеем, да и краз с трубами.Так что либо рынок целиком, тогда рост так себе, либо угадать 2 бумаги из 10-20. Ну кто смог молодец, Добро пожаловать в Сирию и Конго, подтверждать иак сказать квалификацию.