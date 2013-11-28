Камикадзе
Возможно Триумф оптимистов, в оригинале Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 28 тра, 2018 16:20
Камикадзе
Возможно Триумф оптимистов, в оригинале Triumph of the Optimists: 101 Years of Global Investment Returns
Додано: Пон 28 тра, 2018 21:11
Эта книга называется "Триумф Оптимистов"
Полная версия есть на Амазоне на англ
Спирин перевел одну главу
Ребята после написания книги продались в КредитСвисс, и ежегодно обновляют данные. Вот к примеру на 1.01.2018
Книга не плохая, отлично описывает то, как было. Но куда важнее понимать, почему так было? Для этого лучше начать с Кондратьева.
У него слог не такой сладкий как у современников, но принципы он описывает довольно верно. Актуальность не утрачена спустя 96 лет после публикации.
По поводу VIX, огорчу Вас, он уже ничего не предсказывает, а просто повторяет SPY
с корреляцией -1. И понятно почему, многие "умные" управляющие стали смотреть на него и делать хэдж. А если все там хэджатся, то хэдж не получится. Что собственно и показал февральский обвал, основной etf на VIX (XIV) на резком движении поломался и обнулил ярд капитала (сколько там было опционов на XIV, я даже не знаю).
И далее, я никогда и никому не предлагал покупать только ЮС бонды. На простой вопрос куда, я даю простой ответ SPY+TLT 50+50. Далее уже нужно смотреть на самого инвестора, что у него есть и чего он хочет.
Сам же TLT, это эталон скорее Сохранения, чем Инвестирования. И любые инвест идеи я изначально сравниваю с TLT.
К примеру ОВГЗ, в гривне 18%. Но нужно отнять CDS на дефолт эмитента, это порядка 5%, и валютный риск - форвард порядка 14%. Итого в гривневых ОВГЗ реальная доходность -1%. Из 3,5% TLT нужно отнять дефолтный своп на США - это 0,2%. Получаем +3,3%. То есть на бесконечном пределе инвестор в грн ОВГЗ будет терять 1%, инвестор в 20ти летние Трежерис зарабатывать 3,3%. Если учесть 3% инфляции, то TLT дадут 0, а ОВГЗ -4%.
Если пойти еще дальше, то можно сейчас купить кол на год на центральном страйке на SPY. Обойдется это в 6% годовых. В среднем SPY растет на 10%, то есть реальная доходность 4%. Сколько лет SPY может не обновлять максимум? Ну 4, то есть макс просадка 20%, что порядка просадки в бондах.
Потому, если смотреть через призму не голой Доходности, а Доходность/Риск, то что SPY что TLT одинаковы. Но за счет разкорреляции портфель из них дает дополнительную премию.
Если говорить о "когда льется кровь, нужно покупать". То причем здесь аваль?
Там и мотор и ДОЕН и УНАФ и алчевка с Авдаеем, да и краз с трубами.
Так что либо рынок целиком, тогда рост так себе, либо угадать 2 бумаги из 10-20. Ну кто смог молодец, Добро пожаловать в Сирию и Конго, подтверждать иак сказать квалификацию.
Додано: Вів 29 тра, 2018 04:26
Точно
Элрой Димсон,
Пол Марш,
Майк Стонтон
«Триумф оптимистов»
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Вів 29 тра, 2018 07:46
Re: Идеи: портфель
Инвестор никого не призывал а говорил что покупает и аргументировал свои действия. Глобально рынок идёт вверх и все эти проливы воспринимаю как возможность докупить. ИМХО конечно но программное обеспечение УБ никак не повлияет на ЧП аваля и не нужно мне рассказывать о "сквизах", уже пол года вещаете ... а их как не было по 25-28 так и не будет по 36+ (а ЧП тем временем растёт и Лавренчук говорит что будет 6 ярдов в 2018-м)... и чем больше здесь пессимистов тем увереннее я в росте. Тот же центр, залили, ок - докупил, теперь 50/50 с авалем. Как ПО УБы повлияло(ет) на показатели центра? Только потом на финрезах за 2, 3 кв не нужно плакать что всех нае**** и мы не хотели продавать а кто-то там виноват.
З.Ы. Из свежего...
Украинские предприятия в I кв.-2018 увеличили доналоговую прибыль на 29,5%- Госстат
Капинвестиции в Украине в I кв.-2018г возросли на 37,4% - Госстат
Сталь и кукуруза на высотах, пшеничка вообще 550 !!!! Продавайте товарищи ... половинкин вам еще графиков напихает (если мало будет за 100 лет то за 300 сделает)...)))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:24
Тоже считаю сквиз маловероятным
Мысли по сквизу аваля. Фундаментальные показатели влиют непосредственно только на цену акции в контрольном пакете (Ркп). Цена акции ФФ в свободном обращении на рынке (Рфф) может существенно отличаться Ркп, причем величина дельты пропорциональна недоверию к мажору и воровству.
Сквиз выгоден, когда Ркп >>>>>> Рфф (акции бени, ахметова и Ко)Рфф
В авале Рфф адекватная, некоторые считают что даже завышенная, РБИ продает акции в рынок, сопротивляется бай-беку, зачем он будет сквизить?
"Всё проходит, и это пройдёт"
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:52
Если на днях маски шоу завалят в офис УБы и конфискуют сервера, то будет ли возможность вывести средства с биржи (расдепонировать)? На чьей стороне выполняется транзакция - брокером или биржей?
(я не нагнетаю, просто не хочу попасть)
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:55
они не столько бай-бэку сопротивляются, сколько раздражающей их комбинации дивы/бай-бэк.
имхо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 29 тра, 2018 09:59
Re: Идеи: портфель
Согласен, выкупят у всех желающих по 31,3 (не по 15 как здесь страшили). Но зачем им платить 31,3+6,5? Конечно подождут еще месяц, тем кто с ними +6,5 коп, остальным 31,3 хоть всё что насобирали от 6 коп!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:01
Звонили с Аваля. Краткое содержание:
1. Может Вы передумаете? Нет? Ну вышлите выписку с ценами, по которым вы покупали акции. Иначе налог (18% + 1,5%) будет удержан от всей суммы байбека.
2. Договор и разъяснения мы вам высылать не будем - вы ж ознакомились с типовой формой. Поэтому просто вышлите номер счёта куда будут перечислены деньги.
3. Вы можете только 22 го подъехать?! Но это очень поздно! Вы же заявление подали 22 го мая! Мы можем не успеть перечислить деньги!
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