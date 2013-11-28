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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:06
lrs7719 написав: Yuri_T написав: Камикадзе написав:
сопротивляется бай-беку
они не столько бай-бэку сопротивляются, сколько раздражающей их комбинации дивы/бай-бэк.
имхо.
Звонили с Аваля. Краткое содержание:
1. Может Вы передумаете? Нет? Ну вышлите выписку с ценами, по которым вы покупали акции. Иначе налог (18% + 1,5%) будет удержан от всей суммы байбека.
2. Договор и разъяснения мы вам высылать не будем
- вы ж ознакомились с типовой формой. Поэтому просто вышлите номер счёта куда будут перечислены деньги.
3. Вы можете только 22 го подъехать?! Но это очень поздно! Вы же заявление подали 22 го мая! Мы можем не успеть перечислить деньги!
Это типично в их стиле. Когда я участвовал в допке в далеком 2010 году, то эти хитрожопые товарищи из отдела акционеров требовали вначале справку из банка о переводе средств и только потом были готовы подписывать договор
Естественно, они были посланы, но сколько это стоило нервов...
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:15
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:26
lrs7719 написав:
Звонили с Аваля. Краткое содержание:
1. Может Вы передумаете? Нет? Ну вышлите выписку с ценами, по которым вы покупали акции. Иначе налог (18% + 1,5%) будет удержан от всей суммы байбека.
2. Договор и разъяснения мы вам высылать не будем
- вы ж ознакомились с типовой формой. Поэтому просто вышлите номер счёта куда будут перечислены деньги.
3. Вы можете только 22 го подъехать?! Но это очень поздно! Вы же заявление подали 22 го мая! Мы можем не успеть перечислить деньги!
1. банк, как налоговый агент в этом случае,- спорно. но не критично.
2. вы ничего не говорили про какую-то типовую форму. или я не туда смотрел? если ознакомились, были ли там их реквизиты для зачисления акций?
3. остаётся не понятным: они хотят сделать предоплату или настаивают на предпоставке?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:27
rusich написав:
Это типично в их стиле...
да, это еще их "шпиговские" наработки по методике работы с акционерами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:30
Yuri_T написав: lrs7719 написав:
Звонили с Аваля. Краткое содержание:
1. Может Вы передумаете? Нет? Ну вышлите выписку с ценами, по которым вы покупали акции. Иначе налог (18% + 1,5%) будет удержан от всей суммы байбека.
2. Договор и разъяснения мы вам высылать не будем
- вы ж ознакомились с типовой формой. Поэтому просто вышлите номер счёта куда будут перечислены деньги.
3. Вы можете только 22 го подъехать?! Но это очень поздно! Вы же заявление подали 22 го мая! Мы можем не успеть перечислить деньги!
1. банк, как налоговый агент в этом случае,- спорно. но не критично.
2. вы ничего не говорили про какую-то типовую форму. или я не туда смотрел? если ознакомились, были ли там их реквизиты для зачисления акций?
3. остаётся не понятным: они хотят сделать предоплату или настаивают на предпоставке?
1. Тут - ок. Справка будет.
2. Да, у них был типовый договор. Его даже на руки дали - как раздаточный материал. Сказали, что вышлют почтой.
3. В договоре по-моему был пункт, что через 5 дней после перечисления акций - они перечислят деньги. Уточню вечером.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:33
lrs7719
dell
Востаннє редагувалось Yuri_T
в Вів 29 тра, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:34
lrs7719 написав:
Звонили с Аваля. Краткое содержание:
1. Может Вы передумаете? Нет? Ну вышлите выписку с ценами, по которым вы покупали акции. Иначе налог (18% + 1,5%) будет удержан от всей суммы байбека.
Вы не передумали?
Про налог они не шутят, это специфика бай-бека в банках, имеющих лицензию ТЦБ
(обсуждали в соседней ветке)
При застосуванні платником податку норм підпункту 170.2.9 цього пункту податковий агент - професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.
Сквиза и селл-аута это не касается
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:43
lrs7719 написав:
1. Тут - ок. Справка будет.
Справка не ОК. Нужен звіт торговця цінними паперами (брокера).
Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для клієнтів - учасників фондової біржі, визнається звіт торговця цінними паперами (брокера)
, який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:48
Вы не передумали?
Пока нет.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 10:49
Камикадзе написав: lrs7719 написав:
1. Тут - ок. Справка будет.
Справка не ОК. Нужен звіт торговця цінними паперами (брокера).
Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для клієнтів - учасників фондової біржі, визнається звіт торговця цінними паперами (брокера)
, який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування.
его и имел ввиду.
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