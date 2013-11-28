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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2066206720682069

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:30

"закошмарю" :)

90% дебиторских долгов компании “Укрнафта” принадлежат компаниям-банкротам.
Об этом сообщил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.


https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... -bankrotam
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:32

d_12 Открыли Америку ДФС))) Это давно известная новость всем))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:05

  d_12 написав:
90% дебиторских долгов компании “Укрнафта” принадлежат компаниям-банкротам.
Об этом сообщил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.


https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... -bankrotam


это уже отображено в годовой фин отчетности за 2016 год
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:41

Банки котировки ОВГЗ сегодня не выставили.
Видимо пояснение УБ не убедило банки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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