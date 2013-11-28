90% дебиторских долгов компании “Укрнафта” принадлежат компаниям-банкротам.
Об этом сообщил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... -bankrotam
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:30
"закошмарю" :)
https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... -bankrotam
ось так :(
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:05
это уже отображено в годовой фин отчетности за 2016 год
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 29 тра, 2018 12:41
Банки котировки ОВГЗ сегодня не выставили.
Видимо пояснение УБ не убедило банки.
Живите своим умом!
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