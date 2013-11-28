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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 29 тра, 2018 11:30
https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... -bankrotam
90% дебиторских долгов компании “Укрнафта” принадлежат компаниям-банкротам.
Об этом сообщил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.
ось так :(
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d_12
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Додано: Вів 29 тра, 2018 11:32
d_12 Открыли Америку ДФС))) Это давно известная новость всем))
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Аспирант1
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Додано: Вів 29 тра, 2018 12:05
это уже отображено в годовой фин отчетности за 2016 год
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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Додано: Вів 29 тра, 2018 12:41
Банки котировки ОВГЗ сегодня не выставили.
Видимо пояснение УБ не убедило банки.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:00
zzzzzz написав:
Банки котировки ОВГЗ сегодня не выставили.
Видимо пояснение УБ не убедило банки.
К сожалению, государство делает все, чтобы у частника не появилось желание торговать на легальном рынке и платить налоги. Давно не следил за рынком. Кто-то может порекомендовать нормальную кухню?
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Andrew2
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:02
Andrew2 написав:
Кто-то может порекомендовать нормальную кухню?
Борисполь, терминал D
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Andrew2
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:06
Andrew2 написав:
Это не мой вариант
Тогда, вокзальная площадь!
З.Ы. Ну или велик...)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:32
Yuri_T написав:
2. вы ничего не говорили про какую-то типовую форму. или я не туда смотрел? если ознакомились, были ли там их реквизиты для зачисления акций?
нету в типовом договоре который они выдали на руки реквизитов (на месте номера счета в ценных бумагах Покупателя - прочерк). Там почти везде прочекрки...
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alextov
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Додано: Вів 29 тра, 2018 13:37
alextov написав: Yuri_T написав:
2. вы ничего не говорили про какую-то типовую форму. или я не туда смотрел? если ознакомились, были ли там их реквизиты для зачисления акций?
нету в типовом договоре который они выдали на руки реквизитов (на месте номера счета в ценных бумагах Покупателя - прочерк). Там почти везде прочекрки...
Меня там в типовом договоре смущает фраза
"Продавець в день підписання Договору, але не пізніше 5 банківських днів з дати його укладання
зобовьязаний вчинити всі необхідні дії для забезаечення переказу Акцій з власного рахунка ...."
Может кто-то прокомментировать чем "дата підписання" отличаеться от "дати укладання" ?
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alextov
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