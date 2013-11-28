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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2067206820692070>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:30

"закошмарю" :)

90% дебиторских долгов компании “Укрнафта” принадлежат компаниям-банкротам.
Об этом сообщил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.


https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... -bankrotam
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 11:32

d_12 Открыли Америку ДФС))) Это давно известная новость всем))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:05

  d_12 написав:
90% дебиторских долгов компании “Укрнафта” принадлежат компаниям-банкротам.
Об этом сообщил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.


https://news.finance.ua/ru/news/-/42709 ... -bankrotam


это уже отображено в годовой фин отчетности за 2016 год
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rusich
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 12:41

Банки котировки ОВГЗ сегодня не выставили.
Видимо пояснение УБ не убедило банки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:00

  zzzzzz написав:Банки котировки ОВГЗ сегодня не выставили.
Видимо пояснение УБ не убедило банки.

К сожалению, государство делает все, чтобы у частника не появилось желание торговать на легальном рынке и платить налоги. Давно не следил за рынком. Кто-то может порекомендовать нормальную кухню?
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:02

  Andrew2 написав: Кто-то может порекомендовать нормальную кухню?


Борисполь, терминал D :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:04

  zzzzzz написав:
  Andrew2 написав: Кто-то может порекомендовать нормальную кухню?


Борисполь, терминал D :D

Это не мой вариант :)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:06

Re: Идеи: портфель

  Andrew2 написав:Это не мой вариант

Тогда, вокзальная площадь!
З.Ы. Ну или велик...)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:32

  Yuri_T написав:2. вы ничего не говорили про какую-то типовую форму. или я не туда смотрел? если ознакомились, были ли там их реквизиты для зачисления акций?


нету в типовом договоре который они выдали на руки реквизитов (на месте номера счета в ценных бумагах Покупателя - прочерк). Там почти везде прочекрки...
alextov
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:37

  alextov написав:
  Yuri_T написав:2. вы ничего не говорили про какую-то типовую форму. или я не туда смотрел? если ознакомились, были ли там их реквизиты для зачисления акций?


нету в типовом договоре который они выдали на руки реквизитов (на месте номера счета в ценных бумагах Покупателя - прочерк). Там почти везде прочекрки...


Меня там в типовом договоре смущает фраза
"Продавець в день підписання Договору, але не пізніше 5 банківських днів з дати його укладання зобовьязаний вчинити всі необхідні дії для забезаечення переказу Акцій з власного рахунка ...."

Может кто-то прокомментировать чем "дата підписання" отличаеться от "дати укладання" ?
alextov
 
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