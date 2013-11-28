Міжнародна система Webmoney Transfer зобов’язалася зберегти гроші своїх українських користувачів і не пізніше ніж 24 травня 2021 року конвертувати титульні знаки WMU із “заморожених” гаманців на титульні знаки WMZ за курсом гривні до долара, який буде встановлений Національним банком України на цю дату.
“Цим листом кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoneyTransfer буде продовжувати повноцінне його обслуговування за всіма типами гаманців, крім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлено негайно після скасування санкцій, яке, сподіваємося, станеться раніше заявленого трирічного терміну” , – повідомили в WebMoney.
Раніше в компанії WebMoney, яка потрапила під санкції в Україні, заявили про блокування коштів на рахунках користувачів. Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної електронної платіжної системи WebMoney.UA.
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