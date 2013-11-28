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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2068206920702071>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:48

alextov
Дата і час укладання договору
http://stud.com.ua/69385/pravo/data_ukladannya_dogovoru
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 15:13

Вот так вот мимо пролетела Моторка со своими вертушками))
https://censor.net.ua/news/3068617/avak ... _postavyat
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:34

Общий объем сделок 3 780 588


долго ли УБ протянет на таких оборотах без срочки и овгз.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 16:45

Andrew2 Все на Перспективу пойдем трейдить)))
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:17

WebMoney

О я е**! Вот это выстрел в ногу!

Міжнародна система Webmoney Transfer зобов’язалася зберегти гроші своїх українських користувачів і не пізніше ніж 24 травня 2021 року конвертувати титульні знаки WMU із “заморожених” гаманців на титульні знаки WMZ за курсом гривні до долара, який буде встановлений Національним банком України на цю дату.

“Цим листом кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoneyTransfer буде продовжувати повноцінне його обслуговування за всіма типами гаманців, крім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлено негайно після скасування санкцій, яке, сподіваємося, станеться раніше заявленого трирічного терміну” :o :lol: , – повідомили в WebMoney.

Раніше в компанії WebMoney, яка потрапила під санкції в Україні, заявили про блокування коштів на рахунках користувачів. Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної електронної платіжної системи WebMoney.UA.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 17:21

rusich а шо нет так...))) Ибо нефиг, пользуйтесь Ощадом...ишь технологию пролетариат захотел))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 22:12

  Аспирант1 написав:rusich а шо нет так...))) Ибо нефиг, пользуйтесь Ощадом...ишь технологию пролетариат захотел))

Не так то, что слишком большой collateral damage для собственного населения! И в этом виновато правительство, которое не обеспечило должного информирования о своих намерениях заранее, чтобы минимизировать потери для своих граждан.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:02

  zzzzzz написав:Банки котировки ОВГЗ сегодня не выставили.
Видимо пояснение УБ не убедило банки.


санкції КВІКа не стосувались? чи банки через іншу програму торгують?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:03

  Аспирант1 написав:Andrew2 Все на Перспективу пойдем трейдить)))


перспектива має щось для фізиків?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:15

По состоянию на 24 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 26 675 090 грн.

ушли деньги, которые под ОВГЗ резервировали?
Кризис близко! (январь 2018)
user412
 
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