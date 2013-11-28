Міжнародна система Webmoney Transfer зобов’язалася зберегти гроші своїх українських користувачів і не пізніше ніж 24 травня 2021 року конвертувати титульні знаки WMU із “заморожених” гаманців на титульні знаки WMZ за курсом гривні до долара, який буде встановлений Національним банком України на цю дату.
“Цим листом кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoneyTransfer буде продовжувати повноцінне його обслуговування за всіма типами гаманців, крім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлено негайно після скасування санкцій, яке, сподіваємося, станеться раніше заявленого трирічного терміну” , – повідомили в WebMoney.
Раніше в компанії WebMoney, яка потрапила під санкції в Україні, заявили про блокування коштів на рахунках користувачів. Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної електронної платіжної системи WebMoney.UA.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Аспирант1 написав:rusich а шо нет так...))) Ибо нефиг, пользуйтесь Ощадом...ишь технологию пролетариат захотел))
Не так то, что слишком большой collateral damage для собственного населения! И в этом виновато правительство, которое не обеспечило должного информирования о своих намерениях заранее, чтобы минимизировать потери для своих граждан.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
По состоянию на 24 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 26 675 090 грн.