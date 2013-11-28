По состоянию на 24 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 26 675 090 грн.
ушли деньги, которые под ОВГЗ резервировали?
По состоянию на 31 мая картина будет еще более интересная
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Несмотря на то что де-юре «Украинская биржа» продолжает работать, объем проведенных сделок снизился в разы. Накануне введения санкций, 23 мая, объем торгов на УБ составил 293,2 млн грн (341 сделка). 24 мая, когда был обнародован список, объем торгов составил 139,31 млн грн (427 сделок), 25 мая – 18,5 млн грн (313 сделок), а 29 мая – уже 3,7 млн грн (178 сделок). В день обнародования санкционных списков индекс UX обвалился на 5,82%, но во вторник, 29 мая, вырос на 3,2%. В то же время на бирже ПФТС объем торгов вырос: с 291,3 млн грн 23 мая до 440,8 млн грн 29 мая.
Несмотря на то что де-юре «Украинская биржа» продолжает работать, объем проведенных сделок снизился в разы. Накануне введения санкций, 23 мая, объем торгов на УБ составил 293,2 млн грн (341 сделка). 24 мая, когда был обнародован список, объем торгов составил 139,31 млн грн (427 сделок), 25 мая – 18,5 млн грн (313 сделок), а 29 мая – уже 3,7 млн грн (178 сделок). В день обнародования санкционных списков индекс UX обвалился на 5,82%, но во вторник, 29 мая, вырос на 3,2%. В то же время на бирже ПФТС объем торгов вырос: с 291,3 млн грн 23 мая до 440,8 млн грн 29 мая.
Выходит что санкционное ПО было на срочке, и объемы перешли на ПФТС. В интересах УБы побыстрее заменить ПО. Как думаете 2-3 мес достаточно для этого?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
«Приват» впервые подал в суд на «Укрнафту» за неуплату дивидендов
4 компании, аффилированные с группой «Приват», подали коллективный иск к ПАО «Укрнафта» о взыскании дивидендов за 2011-2014 гг., а также компенсации за несвоевременную их уплату. Об этом говорится определении Хозяйственного суда Киева от 3 мая.
Иск подан от кипрских Wadless Holding Limited, Almanzar Holding Limited, днепровской «Рафтола» и киевской «Он-лайн капитал». Какими пакетами акций «Укрнафты» владеют эти компании в судебном документе не указано.точный размер дивидендов, подлежащих уплате этим компаниям, не раскрывается, при этом сумма затребованной компенсации за нарушение сроков их выплаты составляет 874 тыс. грн.