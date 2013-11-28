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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2068206920702071

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:23

  user412 написав:
По состоянию на 24 мая 2018 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам , заключенных на "Украинской бирже", в Расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 26 675 090 грн.

ушли деньги, которые под ОВГЗ резервировали?

По состоянию на 31 мая картина будет еще более интересная
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"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 08:36

rusich

http://pfts.ua/news/2236-pidsumki-torgi ... -2018-roku

Вот рейтиг торговцев ОВГЗ на ПФТС , Универ-9 место,Арт-капитал-15 место, Драгон-18 место.

Объем торгов ОВГЗ за апрель - 7 млрд.грн , на УБ -1,7 млрд
http://www.ux.ua/a9136/?nt=100

Несмотря на то что де-юре «Украинская биржа» продолжает работать, объем проведенных сделок снизился в разы. Накануне введения санкций, 23 мая, объем торгов на УБ составил 293,2 млн грн (341 сделка). 24 мая, когда был обнародован список, объем торгов составил 139,31 млн грн (427 сделок), 25 мая – 18,5 млн грн (313 сделок), а 29 мая – уже 3,7 млн грн (178 сделок). В день обнародования санкционных списков индекс UX обвалился на 5,82%, но во вторник, 29 мая, вырос на 3,2%. В то же время на бирже ПФТС объем торгов вырос: с 291,3 млн грн 23 мая до 440,8 млн грн 29 мая.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:21

  zzzzzz написав:rusich

http://pfts.ua/news/2236-pidsumki-torgi ... -2018-roku

Вот рейтиг торговцев ОВГЗ на ПФТС , Универ-9 место,Арт-капитал-15 место, Драгон-18 место.

Объем торгов ОВГЗ за апрель - 7 млрд.грн , на УБ -1,7 млрд
http://www.ux.ua/a9136/?nt=100

Несмотря на то что де-юре «Украинская биржа» продолжает работать, объем проведенных сделок снизился в разы. Накануне введения санкций, 23 мая, объем торгов на УБ составил 293,2 млн грн (341 сделка). 24 мая, когда был обнародован список, объем торгов составил 139,31 млн грн (427 сделок), 25 мая – 18,5 млн грн (313 сделок), а 29 мая – уже 3,7 млн грн (178 сделок). В день обнародования санкционных списков индекс UX обвалился на 5,82%, но во вторник, 29 мая, вырос на 3,2%. В то же время на бирже ПФТС объем торгов вырос: с 291,3 млн грн 23 мая до 440,8 млн грн 29 мая.

Выходит что санкционное ПО было на срочке, и объемы перешли на ПФТС. В интересах УБы побыстрее заменить ПО. Как думаете 2-3 мес достаточно для этого?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:23

Investor_33

О том что санкционное ПО было на срочке прямо указала УБ , вот только банки с ОВГЗ все спрятались с УБ

По ОВГЗ торговля на ПФТС всегда была выше , УБ начала понемногу отбирать хлеб у ПФТС
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:52

«Приват» впервые подал в суд на «Укрнафту» за неуплату дивидендов

4 компании, аффилированные с группой «Приват», подали коллективный иск к ПАО «Укрнафта» о взыскании дивидендов за 2011-2014 гг., а также компенсации за несвоевременную их уплату. Об этом говорится определении Хозяйственного суда Киева от 3 мая.

Иск подан от кипрских Wadless Holding Limited, Almanzar Holding Limited, днепровской «Рафтола» и киевской «Он-лайн капитал». Какими пакетами акций «Укрнафты» владеют эти компании в судебном документе не указано.точный размер дивидендов, подлежащих уплате этим компаниям, не раскрывается, при этом сумма затребованной компенсации за нарушение сроков их выплаты составляет 874 тыс. грн.


http://enkorr.com.ua/a/news/Privat_vper ... dov/232550
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 09:58

Завтра срез по ДОЕНу на дивы, просто напоминаю
Срок выплаты с 18.06 по 23.10
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zzzzzz
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