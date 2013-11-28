Додано: Сер 30 тра, 2018 11:15
От результатов аудита будет зависеть судьба Роллинса на должности главы компании Аудиторская компания "Большой четверки" KPMG проведет проверку деятельность ПАО "Укрнафта" на эффективность и потенциальные убытки. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании. "На заседании набсовета "Нафтогаза" был заслушан Марк Роллинс (глава ПАО "Укрнафта") и было принято решение провести аудит его деятельности... Там есть несколько вопросов: первый вопрос - это, в частности, подписание договора по продаже газа "Укрнафтой" на "Днепразот", а также продажи нефти и продажи нефтепродуктов через сети... Проверить эффективность и потенциальные убытки", - сказал источник. По его словам, результаты аудита деятельности компании послужат основанием для возможного увольнения нынешнего главы "Укрнафты" Марка Роллинса. "То есть, будет проведен аудит и на его базе можно будет аргументировать решение относительно увольнения", - сказал источник. Решение о проведении проверки компании набсовет "Нафтогаза" поддержал на заседании 22 мая. Для проведения аудита была нанята компания "Большой четверки" KPMG.