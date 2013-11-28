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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2069207020712072

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.8 5 55
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
31%
17
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
6
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
22%
12
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
9
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
20%
11
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:06

DmitryZP куплю по 40 ...наливай)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:15

UNAF вот и взялись за родненькую...)

От результатов аудита будет зависеть судьба Роллинса на должности главы компании Аудиторская компания "Большой четверки" KPMG проведет проверку деятельность ПАО "Укрнафта" на эффективность и потенциальные убытки. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании. "На заседании набсовета "Нафтогаза" был заслушан Марк Роллинс (глава ПАО "Укрнафта") и было принято решение провести аудит его деятельности... Там есть несколько вопросов: первый вопрос - это, в частности, подписание договора по продаже газа "Укрнафтой" на "Днепразот", а также продажи нефти и продажи нефтепродуктов через сети... Проверить эффективность и потенциальные убытки", - сказал источник. По его словам, результаты аудита деятельности компании послужат основанием для возможного увольнения нынешнего главы "Укрнафты" Марка Роллинса. "То есть, будет проведен аудит и на его базе можно будет аргументировать решение относительно увольнения", - сказал источник. Решение о проведении проверки компании набсовет "Нафтогаза" поддержал на заседании 22 мая. Для проведения аудита была нанята компания "Большой четверки" KPMG.
gmm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:27

gmm Собаки лают - караван идет, точнее капают миллионы по зарплате Ролинзу в карман))) Я б на его месте до результатов аудита написал заявление и уехал куда-то в тихое местечко тратить честно заработанные )))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:06

  Аспирант1 написав:DmitryZP куплю по 40 ...наливай)


кто-то по 60 стал, не Кинто ли случайно
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:27

  Аспирант1 написав:gmm Собаки лают - караван идет, точнее капают миллионы по зарплате Ролинзу в карман))) Я б на его месте до результатов аудита написал заявление и уехал куда-то в тихое местечко тратить честно заработанные )))


Оптимистам тем временем не спеша, но уверенно подливают.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:37

  Andrew2 написав:
  Аспирант1 написав:gmm Собаки лают - караван идет, точнее капают миллионы по зарплате Ролинзу в карман))) Я б на его месте до результатов аудита написал заявление и уехал куда-то в тихое местечко тратить честно заработанные )))


Оптимистам тем временем не спеша, но уверенно подливают.

И после шухера с санкциями бидов крупных больше не видать
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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