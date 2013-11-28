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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:15
UNAF вот и взялись за родненькую...)
От результатов аудита будет зависеть судьба Роллинса на должности главы компании Аудиторская компания "Большой четверки" KPMG проведет проверку деятельность ПАО "Укрнафта" на эффективность и потенциальные убытки. Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с ситуацией в компании. "На заседании набсовета "Нафтогаза" был заслушан Марк Роллинс (глава ПАО "Укрнафта") и было принято решение провести аудит его деятельности... Там есть несколько вопросов: первый вопрос - это, в частности, подписание договора по продаже газа "Укрнафтой" на "Днепразот", а также продажи нефти и продажи нефтепродуктов через сети... Проверить эффективность и потенциальные убытки", - сказал источник. По его словам, результаты аудита деятельности компании послужат основанием для возможного увольнения нынешнего главы "Укрнафты" Марка Роллинса. "То есть, будет проведен аудит и на его базе можно будет аргументировать решение относительно увольнения", - сказал источник. Решение о проведении проверки компании набсовет "Нафтогаза" поддержал на заседании 22 мая. Для проведения аудита была нанята компания "Большой четверки" KPMG.
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:27
gmm Собаки лают - караван идет, точнее капают миллионы по зарплате Ролинзу в карман))) Я б на его месте до результатов аудита написал заявление и уехал куда-то в тихое местечко тратить честно заработанные )))
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:06
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:27
Додано: Сер 30 тра, 2018 12:37
И после шухера с санкциями бидов крупных больше не видать
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:31
Почему?
Выдадут дивов по 7 копеек и заберут по 33 через сквиз. Итого 40 коп. Профит
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:44
Додано: Сер 30 тра, 2018 14:55
Re: Идеи: портфель
Какие Вы нетерпеливые...
Сказали же дадут, на всём не заработаете. Меньше будете дёргаться будет лучше (из собственного опыта).
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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